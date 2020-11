Non si è fatta attendere la risposta di Flavio Briatore alle affermazioni in diretta tv della ex moglie.

La bella calabrese è uno dei concorrenti più chiacchierati del reality di canale cinque, non solo per il suo rapporto di “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli ma anche per i presunti flirt attribuiti alla 40enne fuori dalla casa. Questa volta però ad attirare l’attenzione degli spettatori è stato nuovamente il rapporto con l’ex marito. Un rapporto del quale si è parlato molto e secondo alcuni ci sarebbe perfino un contratto post matrimoniale che li lega almeno per quanto riguarda la presenza di nuove fiamme nelle loro vite. Secondo alcuni infatti la ex coppia si sarebbe impegnata legalmente a non comparire pubblicamente con nuovi compagni prima di 3 anni dalla fine del loro matrimonio. Ed effettivamente nessuno dei due ha mai dichiarato pubblicamente nessuna nuova storia d’amore. Non è chiaro se questo patto tra i due sia stato fatto per tutelare il figlio Nathan Falco oppure per gelosia reciproca tra i due. Ma dalle ultime dichiarazioni di Elisabetta sembrerebbe più plausibile la seconda opzione. La showgirl ha infatti dichiarato che il suo ex marito sia ancora innamorato di lei e voglia riunire la famiglia. Briatore inoltre sarebbe pronto a risposare Elisabetta.

Flavio Briatore però da Montecarlo dove dive con il figlioletto Nathan, intervistato dal magazine CHI, non ha voluto commentare le dichiarazioni dicendo solamente di stare attenti alle FAKE NEWS. Frase decisamente ambigua considerando il fatto che la notizia non arriva da un settimanale di gossip ma dalla voce della madre di suo figlio. Non sappiamo se il manager stia negando per mantenere la sua nota riservatezza o effettivamente non sia vero. La Gregoracci dopo la dichiarazione fatta in giardino ad alcuni coinquilini, durante la diretta incalzata da Alfonso Signorini,aveva nuovamente confermato con molta tranquillità il racconto della proposta di matrimonio dell’ex, descrivendo il fatto come una “bellissima cosa”. I più maligni pensano che Briatore neghi a seguito del rifiuto della Elisabetta, che ha sostenuto con decisione di escludere con ogni probabilità un ritorno di fiamma con il manager. Secondo la calabrese le incomprensioni tra lei e il marito sarebbero state troppo profonde e la possibilità che si ripresentino nel loro rapporto è il motivo per il quale Eli non tornerà nella vita di Briatore.

