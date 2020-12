Gli eredi di Alberto Grimaldi compiono 6 anni e per l’occasione gli auguri di mamma Charlène sono pubblici. Ecco le parole che la principessa ha dedicato ai suoi bimbi.

Tanti auguri ai gemellini Jacques e Gabriella Grimaldi che hanno spento sei candeline. Per l’occasione Charlène di Monaco ha voluto condividere un dolce scatto dei festeggiamenti. Come prevede questo difficile periodo i festeggiamenti sono stati casalinghi e solo in compagnia dei congiunti, ma sicuramente non meno festosi. Nello scatto pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Charlène Wittstock, sono ritratti papà Alberto, mamma Charlène e i due bambini intenti a spegnere le candeline. Per loro una sola grande torta alla crema con 12 candeline e tanti dolcetti colorati. Sotto la foto una dolce dedica della mamma che ha voluto fare pubblicamente gli auguri ai suoi bimbi: “Buon sesto compleanno, miei bambini bellissimi” ha scritto Charlène su Instagram.

Il look della famiglia è decisamente particolare. Alberto Grimaldi è in giacca e cravatta, Charlène indossa un completo total white molto elegante mentre i bambini sono più casual. Jacques indossa un pigiama in pile da dalmata mentre la sorella, più sobria, porta con una tutina rosa. Nell’ultimo periodo Charlène Wittstock condivide spesso le immagini dei suoi piccoli su Instagram. I bimbi sembrano molto uniti e affiatati e in quasi tutte le immagini si scambiano gesti di affetto, baci e abbracci. Gli eredi di Alberto Grimaldi sono venuti alla luce 6 anni fa nell’ospedale Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco. I bimbi erano prematuri di due settimane ma in buona salute.

Quel giorno per festeggiare l’arrivo dei nuovi arrivati a palazzo sono stati sparati 42 colpi di cannone da Fort Antoine, 21 per Jacques e 21 per Gabriella. Quest’anno i festeggiamenti sono stati decisamente più riservati e meno altisonanti ma non meno felici. L’amore della famiglia i dolci e regali hanno reso questo giorno memorabile e anche questa volta Jacques e Gabriella sono riusciti a rubare la scena a mamma Charlene e papà Alberto di Monaco.