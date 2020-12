Dopo aver passato un lungo periodo in isolamento a causa del contagio da Covid 19, Alena Seredova può finalmente riabbracciare i suoi tre bambini e il compagno Alessandro Nasi. Dopo la quarantena la famiglia trascorrerà il Natale insieme, il primo in 5 dopo l’arrivo lo scorso maggio della piccola Vivienne Charlotte.

Buone notizie per Alena Seredova. L’ex modella è finalmente guarita dal Covid 19 ed è tornata ad abbracciare i suoi tre figli Vivienne Charlotte, Louis Thomas e David Lee. Una lunga separazione durata quasi tre settimane che ha fortemente provato Alena, che ha spesso condiviso con i suoi followers il dispiacere di dover stare lontana dalla sua famiglia. Soprattutto dalla più piccolina Vivienne Charlotte che a soli 6 mesi ha dovuto separarsi per lungo tempo dalla mamma. Momenti che Alena non potrà recuperare ma necessari per tutelare la salute di tutti i suoi congiunti. A prendersi cura di tutta la famiglia è stato il compagno di Alena, Alessandro Nasi. L’imprenditore torinese e la ex moglie di Gigi Buffon fanno coppia fissa da alcuni anni e la loro storia d’amore è stata coronata lo scorso maggio proprio dall’arrivo della piccola Vivienne Charlotte. Una felicità immensa per la coppia che, come dichiarato spesso dall’attrice, ha portato tanta gioia. Dopo la separazione dall’ex marito era convinta di non poter ritrovare più l’amore e invece il destino l’ha sorpresa portando Alessandro Nasi nella sua vita.

Un incontro che le ha cambiato la vita e soprattutto l’ha resa mamma per la terza volta a quarantadue anni. Ora che la malattia è sconfitta può continuare a vivere serenamente la sua quotidianità accanto ai suoi ragazzi, alla nuova nata e al compagno.

Alena però racconta che questo Natale sarà comunque diverso dagli altri perchè per la prima volta non potrà tornare in Repubblica Ceca a trascorrere i festeggiamenti con i suoi genitori. “Trascorrerò il Natale con i miei figli in Italia. I ragazzi di solito passano la vigilia con me e il 25 con Gigi” ha raccontato al settimanale Chi. Quest’anno però sarà il primo Natale in cinque, grazie all’arrivo di Vivienne e siamo sicuri che anche se diverso sarà un dolcissimo Natale.