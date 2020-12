Vediamo insieme per quale motivo,Cristiano Malgioglio ha fatto questa particolare confessione a Pierpaolo, su Elisabetta Gregoraci.

Lui è uno degli ultimi vip entrati nella casa più spiata d’Italia, ma è un personaggio che non ha problemi a dire quello che pensa, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in queste ultime ore.

Cristiano Malgioglio contro Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo, ti ha preso in giro!”

Come sappiamo, Cristiano ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello, al momento per ultimo, e quindi spesso parla con i vari inquilini per cercare di conoscerli meglio.

LEGGI ANCHE —-> ANNA FALCHI NON TRATTIENE LA GIOIA E POSTA UNA FOTO BOLLENTE: “GRANDE LA MIA LAZIO”

Nelle ultime ore, ha deciso di approfondire la conoscenza con Pierpaolo, ed i due si sono messi in camera a parlare.

Cristiano, ha voluto capire cosa era successo con Elisabetta Gregoraci all’interno della casa, nella loro particolare, e speciale, amicizia che avevano instaurato.

Pierpaolo, non ha problemi ha confessare che ha provato un grande interesse per lei, e che le donne più grande gli piacciono, anche perché, stando a quello che dice Pierpaolo, lei aveva dichiarato di essere single.

Cristiano, però interviene e dice cosa ne pensa, avendo visto tutto il loro percorso da fuori, e dichiara:

LEGGI ANCHE —-> ELODIE, LA MAGLIETTA TRASPARENTE SCATENA I FOLLOWER DI INSTAGRAM: “SI VEDE TUTTO”

“Penso che ti abbia preso in giro”

Pierpaolo, ci resta male, a questa dichiarazione, ma Cristiano si spiega meglio e dice che alcuni comportamenti magari, visti da fuori facevano pensare ad un gioco.

Alcune cose, poi hanno portato Pierpaolo ad allontanarsi e a crollare, come il famoso gesto del cuore.

Stando alle parole dell’ex velino di Striscia la notizia, tra lui ed Elisabetta non c’è stato nessun gioco.

Una volta poi, che hanno passato la famosa notte nel Cucurio, prima dell’abbandono di Elisabetta, i due si sono chiariti, e molto probabilmente, fuori dalla casa rimarrà solamente una bella amicizia.

Cristiano ha terminato, dopo aver ascoltato le parole del ragazzo con la seguente frase:

“Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni che ha fatto Cristiano Malgioglio su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo? Anche per voi, il ragazzo è cambiato dopo l’uscita di Elisabetta?