È ormai risaputo come la modella custodisca gelosamente la propria privacy. Lo si capisce a partire dal suo profilo Instagram, nel quale pubblica fotografie che hanno a che fare unicamente con il mondo lavorativo. Sono pochi infatti gli scatti personali che lasciano intravedere qualche spiraglio della sua vita privata, al di fuori delle passerelle e dei set fotografici. E così vale anche in amore: della love story con Guido Senia sappiamo che è certamente avvenuta in passato, ma non si conosce né il periodo né la durata di questa. Persino quando la Boscono era impegnata in una storia con il famoso rapper Ghali è riuscita a mantenere una certa riservatezza, lontana dalle luci dei riflettori.

Diverso invece è stato con Stefano De Martino che, dopo lo scoop lanciato dal settimanale di Alfonso Signorini, non ha confermato ma nemmeno smentito la love story. Forse questo sarà il momento giusto per il ballerino e conduttore per uscire allo scoperto e raccontare la verità, che cosa dirà Stefano?