Stefano De Martino ha una nuova fiamma. Dopo la fine del tormentato matrimonio con Belen Rodriguez, terminato a inizio estate, il ballerino volta pagina con una nuova e affascinante conquista.

Dopo un primo periodo caratterizzato da numerosi brevi flirt secondo il settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe ritrovato l’amore e sopratutto una relazione stabile tra le braccia della ex top model e attrice quarantenne, Mariacarla Boscono.

Tra i volti più famosi della moda internazionale Mariacarla, ex fidanzata del rapper di origini tunisine Ghali, potrebbe far tornare la voglia al 31enne di mettere su nuovamente famiglia.

Mamma di una bambina Mariacarla è una donna forte, indipendente, professionalmente affermata e più grande di lui, caratteristiche molto simili alla sua ex moglie. A confronto con Belen si nota l’estrema differenza di bellezza, eterea quella di Mariacarla e decisamente più provocante quella di Belen: avrà Stefano deciso di voltare definitivamente pagina?

La storia sarebbe appena iniziata ma sono già numerosi gli avvistamenti della nuovissima coppia. Le immagini pubblicate sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini vedono Stefano De Martino e Mariacarla Boscono di rientro nella sua nuova casa nel centro di Milano proprio in compagnia dell’ex top model. Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe trascorso la prima romantica vacanza in un resort in Trentino Alto Adige.