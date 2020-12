La show girl Valeria Marini vuole partecipare al Festival di Sanremo, avrebbe anche contatto Amadeus inviandogli la sua nuova canzone, ritornerà al Festival non più nelle vesti di valletta, come nel 97, ma come cantante, ecco cosa è successo

Valeria Marini vuole tornare al Festival di Sanremo, non più come valletta ma nelle vesti di cantante, la showgirl avrebbe scritto una nuova canzone proprio per partecipare al Festival, per questo motivo ha contatto Amadeus, inviandogli il nuovo singolo da ascoltare.

La Marini è sicuramente uno dei personaggi iconici del mondo della televisione, amatissima dal pubblico per il suo carattere peperino e per la sua simpatia travolgente, i telespettatori la seguono con amore nel suo percorso lavorativo da quando era giovanissima, ultimamente Valeria si è dedicata anche alla sua grande passione, la musica, scrivendo dei nuovi brani che sono stati molto apprezzati dai suoi fan.

Qualche mese fa aveva presentato la sua nuova canzone, Boom, è stata il tormentone dell’estate e vedendo il grande successo la Marini ha voluto azzardare e provare le brezza di partecipare al Festival della musica più famoso, Sanremo.

Valeria Marini, canterà al Festival di Sanremo? l’indiscrezione

A far girare la notizia sulla partecipazione di Valeria Marini a Sanremo è stato Dagospia ed ha anche dichiaro che la bella showgirl avrebbe inviato il suo nuovo singolo ad Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival anche quest’anno.

Sulla presunta partecipazione di Valeria a Sanremo scrivono “La bombastica Valeria Marini non si ferma più e ha un sogno nel cassetto: partecipare al Festival di Sanremo. Non un ritorno all’Ariston come valletta ma come cantante, dopo il suo brano ultratrash estivo “Boom” la showgirl per mancanza di show sarebbe pronta al bis. La Marini ha presentato ufficialmente la canzone, Amadeus la inserirà nella lista che sarà svelata il 17 dicembre su Rai 1?”

Quindi da quanto riportato da Dagospia la show girl non avendo spettacoli in cui poter recitare, vorrebbe avverare il suo più grande sogno, cioè esibirsi all’Ariston come cantate. Per il momento Amadeus non ha lasciato dichiarazioni in merito a questo gossip, sappiamo solo chela lista dei big uscirà il 17 dicembre, durante la semifinale dei giovani di Sanremo.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se Valeria Marini riuscirà ad avverare il suo sogno nel cassetto, partecipare a Sanremo 2021.