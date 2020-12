Vediamo per quale motivo la bella Vittoria Schisano si è arrabbiata in diretta con Serena Bortone, per il video che hanno mandato in onda.

Lei è davvero bellissima e dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha fatto molto parlare di se, stiamo parlando di Vittoria Schisano.

Ma nella puntata di oggi, in diretta, si è infuriata per un video che hanno mandato in diretta nel programma di Serena Bortone.

Vittoria Schisano si infuria in diretta: “Non mi stai mettendo a mio agio”

La bellissima Vittoria, ha terminato con grandissimo successo di pubblico la sua esperienza a Ballando con le Stelle da pochi giorni.

Il suo successo si è davvero ampliato senza precedenti, anche se ha avuto qualche scontro con i vari giudici, come Selvaggia Lucarelli.

Ma arriviamo alla puntata di oggi dove è stata ospite del programma Oggi è un altro giorno, dove ha parlato, come molto spesso accade, della sua precedente vita, ovvero quando era ancora Giuseppe.

La padrona di casa ha mandato in diretta un video, dove faceva l’attrice ed interpretava il ruolo di “femminiello”, ovvero un uomo vestito da donna.

Una volta terminata la messa in onda, Vittoria è apparsa visibilmente arrabbiata con la presentatrice, ovvero Serena Bortone, le sue parole sono state le seguenti:

“Quando invito un ospite a casa cerco di metterlo a mio agio. Tu non mi metti a mio agio. Questa clip non mi piace.”

Ma la loro diatriba non si è fermata a questa frase, è andata avanti, Vittoria, ha continuato dicendo che aveva fatto questo film per pagarsi il muto.

Serena, però non era d’accordo con l’ospite ed ha fatto presente che Vittoria era a conoscenza della clip che sarebbe andata in onda, difendendo l’operato degli altri.

Secondo voi chi delle due donne ha ragione? E’ stato poco delicato mandare un video che magari l’ospite non gradiva? Oppure ne era a conoscenza come dice Serena?