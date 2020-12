Michela Persico, giornalista mamma ed influencer: i follower sono pazzi di lei

Michela Persico è un personaggio molto amato della nostra televisione: nelle vesti di giornalista ed influencer fa impazzire i suoi fan

Lady Rugani sta vivendo un momento intenso della sua vita. Infatti si può dire che attualmente ricopre ben tre ruoli: quello di mamma di giornalista e di influencer affermata che risulta seguitissima sui social. Infatti dopo la nascita del piccolo Tommaso la vita della giornalista è cambiata moltissimo. Ammirata alla conduzione di Tiki Taka, per via del trasferimento del compagno in Francia, la famiglia ha traslocato a Rennes, anche se per motivi di lavoro è rientrata per un periodo in Italia. Prima della trasferta francese la città della giornalista era Torino. La compagna di Daniele Rugani è seguitissima in televisione, ma c’è da dire che anche sui social per lei le cose non vanno male. Infatti la sua pagina Instagram è molto seguita, tanto che nella classifica stilata ogni mese da Sensemakers per Prima Comunicazione sui giornalisti più seguiti sui social, lei è dodicesima in classifica, seconda tra le donne dopo Selvaggia Lucarelli. Un traguardo importante per lei che continua con passione il suo lavoro che ama tantissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico in tripla versione: mamma giornalista ed influencer. Per lei le soddisfazioni sono tante, perché è brava in tutti i campi, anche in quello che la vede accudire il piccolo Tommaso. Con la famiglia che adesso si divide tra Torino e Rennes ma solo per impegni di lavoro suoi e del compagno che si è accasato nel club francese da quest’anno. Solo gli impegni dei due li terranno separati per qualche settimana, anche perché la loro relazione va avanti a gonfie vele. Con un rapporto che si è intensificato anche con l’arrivo del loro primo figlio. Sui social lady Rugani continua a mietere forti consensi, con gli scatti che anche dopo la maternità la mostrano in grandissima forma fisica. Bella e sensuale, i follower impazziscono per la conduttrice di Tiki Taka che ha una grandissima passione anche per lo sport ed il mondo del calcio. Passione che le sta regalando tante soddisfazioni che arrivano per lei in un momento particolare della sua carriera.