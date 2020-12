Miss Italia 2020: arriva il trionfo di Martina Sambucini. Tutto sulla 19enne romana

Miss Italia 2020 ha da ieri un nome e cognome: si tratta della 19enne Martina Sambucini. Scopriamo chi è la regina appena incoronata

E’ stata un edizione fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus, andata in onda anche in un periodo diverso rispetto al solito. Niente diretta televisiva e niente pubblico nel rispetto delle norme anti contagio, ma nemmeno televoto e format tradizionale. Cambiata persino la location che è stata Roma per la prima volta in 80 anni di concorso. Insomma, Martina Sambucini ha trionfato in casa, riportando la fascia più ambita dalle donne nella capitale dopo 27 anni. In verità la 19enne è nata a Marino ed è residente a Frascati, ma il questo 2020 è stata già Miss Roma, completando il percorso con l’affermazione nel maggiore concorso di bellezza del paese. Tanta emozione per lei che dopo la proclamazione con la voce rotta dalla commozione si è augurata di non deludere nessuno nel suo percorso che si aprirà a breve come accaduto per tutte le altre miss.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᎷᎯᎡᎢᏐᏇᎯ (@martinasambucini)

Miss Italia 2020, condotto da Alessandro Greco e Margherita Praticò, è andato in scena in sordina rispetto agli altri anni a causa dell’emergenza che sta attanagliando il nostro paese. La notizia infatti si è diffusa più sui social che in televisione, in quanto la diretta è stata solo streaming e non vista dai milioni di telespettatori che non hanno potuto contribuire con il televoto. Ma scopriamo qualcosa di più sulla vincitrice. Alta 1,78, occhi verdi e capelli castani, è una bellezza che non passa inosservata. Diplomata al liceo linguistico, non si pone obiettivi essendo giovane e con le porte dello spettacolo che adesso per lei si spalancano. Nella sua presentazione alla giuria ha dichiarato di voler completare il suo percorso di studi con una specializzazione in psicologia nella comunicazione e del marketing. Ovviamente la sua aspirazione è anche quella del mondo della moda, una passione che adesso spera di poter portare avanti, anche grazie all’importante successo che ha ottenuto in questo 2020 che almeno per lei ha riservato una bella emozione.