Chiara Ferragni, polemiche per il costo della sua borsa: “Uno schiaffo alla miseria”

Chiara Ferragni ha scatenato forti polemiche per via del costo della sua borsa in un momento molto delicato che sta vivendo il paese

La celebre influencer ha scatenato forti polemiche per il costo di una borsa Birkin bag, che ha indossato ultimamente in pubblico. In un momento storico difficile per il paese, con tante famiglie in difficoltà per via di chiusure e restrizioni varie, sono volate pesanti critiche per la moglie di Fedez. Insomma, non è stata apprezzata l’esibizione della sua borsa, modello Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. Dal nome dell’oggetto prezioso si può facilmente intuire che il richiamo dei colori è quello delle montagne innevata dell’Himalaya. Ma non è questo il punto che ha fatto arrabbiare la maggior parte della critica e delle persone comuni. Come detto è il prezzo che è stato definito “un vero schiaffo alla miseria” in un periodo storico complicato per questa seconda ondata Coronavirus che sta flagellando il paese con contagi e morti ancora troppo presenti.

Chiara Ferragni ha commesso probabilmente un clamoroso autogol. Eppure insieme al marito Fedez è sempre molto attiva nel sociale. Qualche giorno ha i due hanno ricevuto anche il prezioso riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro, per il loro impegno mostrato durante la prima ondata da Coronavirus con le raccolte fondi per le famiglie in difficoltà. Un premio riconosciuto per meriti speciali dal Comune di Milano. Proprio per questo motivo, anche se la famiglia vive una condizione di benessere ed agiatezza economica, per qualcuno non c’è niente di male se la sua borsa ha un valore di 100mila euro. Una cifra assurda senza dubbio, ma che i “Ferragnez” possono tranquillamente permettersi senza problemi. Nella foto è apparsa però senza mascherina, e quello si che per qualcuno è stato per davvero un clamoroso autogol. In un momento delicato come questo, si poteva pensare di indossare anche un oggetto meno costoso ma di sicuro molto più prezioso, anche per lanciare un messaggio importante per i suoi follower.