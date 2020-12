Tina Cipollari ha fatto un regalo inaspettato alla sua rivale, Gemma Galgani, Uomini e Donne ha dovuto censurarlo, scopriamo di cosa si tratta – FOTO

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, non sono mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani, nemica acerrima di Tina Cipollari, le due continuano a farsi la lotta a colpi di scherzi e frecciatine, questa volta l’opinionista avrebbe fatto un insolito regalo a Gemma, che la produzione di Uomini e Donne ha dovuto censurare perché ritenuto volgare e non adatto da mostrare al pubblico, nell’orario di punta, sono uscite le foto inedite del presunto regalo di Tina, ecco di cosa si tratta.

Tina e il regalo per Gemma, Uomini e Donne costretti a censurarlo

Gemma Galgani, alcuni giorni fa, fece al suo nuovo spasimante Maurizio un regalo inaspettato che scatenò le risate di tutto il pubblico, il vino Passerina, ieri è arrivata la risposta di Tina Cipollari su questo episodio, facendo a sua volta un regalo a Gemma, un’altra bottiglia di vino ma dal nome davvero particolare, tanto che la produzione di Uomini e Donne è stata costretta a censurare per non cadere nella volgarità.

Leggi anche->Uomini e Donne: Gemma Galgani fa una proposta scioccante a Maurizio

Gemma vedendo l’etichetta della bottiglia di vino l’ha subito nascosta, pensando che fosse uno scherzo architettato da Tina, ma in realtà il nome del vino è vero ed esiste in commercio, ha origini nella zona dei Castelli Romani, Gemma ha deciso di mostrarla al pubblico ma la redazione ha coperto l’etichetta per non farla vedere, il curioso pubblico da casa è subito corso alla ricerca del vino, facendo una scoperta scioccante, qui sotto la foto della bottiglia censurata.

Ecco il vino che ha regalato Tina a Gemma 😂😂#uominiedonne pic.twitter.com/o5DpPACC6v — Carlo (@CarloCaiola) December 14, 2020

Ma non è finita qui, perchè Gemma ha voluto commentare l’accaduto dicendo, che sarebbe felice se il vino regalato da lei a Maurizio il Passerina e questo nuovo regalo di Tina, si incontrassero in un appuntamento romantico.

Leggi anche->Gf Vip: Giacomo Urtis si intrufola nel letto di Tommaso Zorzi il web insorge

Ovviamente il pubblico sentendo questa affermazione è scoppiato a ridere, scopriremo se questo incontro avverrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne e vedremo, soprattutto, se Maria De Filippi concederà a Gemma questo appuntamento tutto da ridere, non ci resta che aspettare.