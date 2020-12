Caterina Balivo trascorre un martedì inedito insieme al suo amico speciale – FOTO

Caterina Balivo ha trascorso in casa la mattinata di questo freddoloso martedì romano insieme ad un suo ‘amico’ davvero speciale

La conduttrice ha postato una foto su Instagram che ha incuriosito il web. Ma ha anche strappato un sorriso ai suoi tanti ammiratori e follower che la seguono con passione in tutte le sue pubblicazione. Il successo per lei è garantito anche si i suoi fan non le hanno perdonato la decisione di aver lasciato la televisione per dedicarsi alla famiglia. “Torna presto in tv” si legge sotto ad ogni foto e video che pubblica. “Abbiamo già troppi influencer, torna a condurre che ci manchi tanto”. Questi i messaggi d’amore per la conduttrice napoletana che ha davvero tantissimi fan che non vedono l’ora di poterla vedere alla conduzione di un nuovo programma. La decisione che ha preso, quella di avere un anno di relax da dedicare alla famiglia ed agli affetti, è scaturita anche all’indomani dell’emergenza Coronavirus. Già durante il primo lockdown in alcune dirette aveva preannunciato la possibilità di rimanere ferma ai box per riordinare le idee e soprattutto per non mettere a rischio la salute dei suoi cari con spostamenti che potrebbero essere evitati. Insomma, al momento la sua decisione è presa, con la diretta interessata che nonostante i solleciti dei suoi ammiratori, non sembra voler ritornare sui suoi passi.

Caterina Balivo ha postato una foto con un suo amico speciale, uno scatto che ha incuriosito il web. Si tratta del coniglietto “Nocciola” che sta trascorrendo la mattinata romana insieme a lei tra divano e coccole. La giornata fredda con i 6° consiglia di stare a casa a godersi il caldo e gli affetti familiari. Infatti dallo scatto insieme a Nocciola si trova accanto al divano, con un sorriso che come sempre ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori che continuano a dirsi pazzi di lei. La didascalia alla foto è stata: “Io, Nocciola e i sei gradi su #Roma 😅❄️ Come procede il vostro #martedì#caterinabalivo#caterinasecrets“. Tante le risposte che sono arrivate alla sua domanda, con i followr che hanno descritto le loro mattinate ma che allo stesso tempo hanno chiesto alla conduttrice di fare presto rientro in televisione. E’ davvero forte il legame dei fan con lei, e l’amore che si nutre nei suoi confronti appare sincero e spontaneo, anche se c’è anche una parte dei follower che apprezzano anche le sue doti fisiche che emergono ad ogni post pubblicato. Post che abbiamo pubblicato sotto e che come detto ha ricevuto tantissimi consensi su Instagram. Come del resto spesso le accade, basta pubblicare una foto o un video con una scena quotidiana per scatenare l’entusiasmo collettivo nei suoi confronti. E voi, cosa ne pensate dello scatto della conduttrice? E soprattutto, come procede il vostro martedì?