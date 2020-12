Meteo oggi martedì 15 dicembre: bel tempo diffuso, ma insidie ancora in agguato

Meteo oggi martedì 15 dicembre: situazione sulla penisola in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Ma attenzione alle insidie

Bollettino meteo per la giornata di oggi che si presenta in miglioramento rispetto alle giornate precedenti, con schiarite presenti su gran parte del territorio, con piccole criticità sulle regioni settentrionali. Piogge ed annuvolamenti rappresenteranno le insidie maggiori di una giornata che nel complesso per il Centro Sud resterà all’insegna della stabilità. L’anticiclone farà sentire la presenza soprattutto sul meridione, con le temperature miti che abbracceranno vaste aree. Una tregua dall’inverno, dunque, che si farà sentire e che regalerà momenti di tregua dopo i temporali e la neve della scorsa settimana. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nella giornata di oggi con gli aggiornamenti in tutte le regioni.

Al Nord le insidie maggiori, con il bollettino meteo che presenta piccole criticità dovute alla presenza di rovesci a carattere sparso in tutte le regioni. Dal mattino nuvole e tempo grigio soprattutto sul Nordest, ma con il proseguo della giornata la situazione peggiorerà sensibilmente. Dal mattino presenti banchi di nebbia sulla Val Padana, ma anche in Veneto e Lombardia Piemonte. Situazione in miglioramento con il proseguire della giornata, ma massima attenzione alla presenza di ghiaccio che potrebbe rappresentare una minaccia per gli spostamenti veicolari. Venti deboli e mari poco mossi anche sul canale ligure. Temperature che nei valori massimi varieranno dai 12° ai 9°.

Sul Centro Italia la mattinata non si presenterà nel migliore dei modi, con il tempo grigio che abbraccerà tutte le regioni. Particolari rovesci, anche a carattere temporalesco, sulla Toscana ed il Lazio, ma anche Marche ed Umbria. La situazione nel pomeriggio migliorerà sensibilmente in tutte le regioni, con la comparsa del sole che regalerà sprazzi di bel tempo e temperature miti. Anche al Centro Italia quindi si parla di tregua, con l’anticiclone che stazionerà anche nella giornata di oggi regalando una tregua dopo giorni difficili. Venti deboli e mari poco mossi a completare il quadro meteo. Bel tempo anche in Sardegna, con l’isola che presenterà una situazione quasi primaverile nei momenti più caldi della giornata. Le temperature nei valori massimi oscilleranno dai 15° ai 17°.

Al Sud bollettino meteo che si presenta all’insegna della forte stabilità, con l’alta pressione che regalerà una giornata primaverile e sole ovunque. Dopo giorni difficili ed allerte meteo su gran parte delle regioni e criticità anche considerevoli, finalmente l’inverno è spazzato via dalla presenza dell’anticiclone che porta in dote temperature miti e giornate asciutte. Campania Calabria e Sicilia con il termometro che torna a salire su livelli accettabili. Piccole riduzione nelle ore notturne con possibile presenza di ghiaccio nella mattinata. I mari saranno poco mossi e di venti deboli. Nessun problema con i collegamenti con le isole minori sia della Campania che della Sicilia. Temperature che nei valori massimi faranno registrare valori dagli 8° ai 17°.