GF Vip, Ginevra Lamborghini si ritira prima di entrare in casa: ecco perché

Continuano i nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, tra i concorrenti più amati di questa edizione, la produzione ha programmato l’entrata in gioco di una serie di nuovi concorrenti per animare le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono entrati la scorsa settimana i nuovi Vipponi, Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini ma entro pochi giorni è previsto l’ingresso di altri 7 fortunati concorrenti. Il toto nomi è partito da diverso tempo ma sembra ormai ufficiale la presenza di Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Andrea Zenga e Mario Ermito. Secondo le ultime indiscrezioni i quattro nuovi concorrenti sarebbero già in quarantena in albergo a pochi passi da Cinecittà pronti a fare il loro ingresso nella casa del GF Vip. Ci sarebbe però una grande assente. Secondo indiscrezioni insieme ai quattro nuovi Vipponi avrebbe dovuto esserci anche Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra. Il suo ingresso era dato per certo ma potrebbe esserci un colpo di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Secondo Gabriele Parpiglia la Lamborghini potrebbe aver cambiato idea rifiutando l’offerta di partecipazione al programma. Ginevra infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini che la ritraggono in montagna a Cortina D’ampezzo, lontanissimo dalla capitale dove i suoi colleghi stanno aspettando di entrare nella casa. E’ quindi certo che Ginevra non entrerà questa settimana e secondo molti potrebbe aver proprio rifiutato la partecipazione. Secondo la rivista Chi ad influenzare la decisione di Ginevra potrebbe essere stata la famiglia. Alfonso Signorini ha raccontato che sia la sorella che i genitori non approverebbero la decisione e come dichiarato da Elettra hanno appreso la notizia della partecipazione di Ginevra dalla televisione. La ragazza non avrebbe comunicato a nessun parente di essere stata selezionata e una volta uscita la notizia si sarebbero opposti alla decisione.

L’entrata di Ginevra nella casa era attesissima, soprattutto perché sono moltissimi i fan che avrebbero voluto sapere di più sul rapporto con Elettra. E’ noto infatti che le due non si parlino più e non vogliano riconciliarsi neanche in vista del Natale. Non ci resta che attendere e sperare che Ginevra Lamborghini cambi idea e inizi al più presto la sua avventura dentro la casa.