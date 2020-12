Volano accuse al GF Vip. Cristiano Malgioglio non ha per niente apprezzato la nomination di Giulia Salemi e dopo la diretta di ieri sera, svela a Stefania Orlando cosa pensa veramente dell’influencer 25enne. Ecco cos’ha confidato alla coinquilina.

Ore di crisi al GF Vip per Cristiano Malgioglio. Il cantautore non ha accettato la nomination di ieri sera di Giulia Salemi e subito dopo la puntata si è confidato con Stefania Orlando, scagliando pensati accuse all’influencer 25enne. Dopo il battibecco durante la diretta di ieri sera Cristiano Malgioglio ha voluto puntualizzare i motivi della sua antipatia per la ragazza. Nei giorni precedenti Cristiano ha ripreso Giulia per avere un atteggiamento maleducato ed esibizionista volendo mostrare a tutti i costi le sue fragilità, scambiando il GF Vip per una seduta dallo psicologo. La Salemi non ha apprezzato la critica dell’inquilino e ha deciso di nominarlo. Gesto che ha fatto andare su tutte le furie il cantante che ha deciso di ricambiare subito la nomination. Ma non è finita qui: subito dopo la puntata Cristiano ha raccontato a Stefania Orlando di non tollerare la ragazza.

LEGGI ANCHE > GF VIP, GIULIA SALEMI IN LACRIME: “HO UN MILIONE DI FOLLOWER MA SONO SOLA

Malgioglio non sopporta il linguaggio sopra le righe di Giulia e il suo atteggiamento da vittima, criticano anche l’incontro strappalacrime con il padre. “Non vieni al Grande fratello per parlare con tuo padre” ha concluso. Tra i due non ci sarebbe proprio un punto di incontro e Cristiano accusa Giulia di essere superficiale e di pensare solo a pubblicare le scarpe su Instagram. Durante la conversazione con Stefania, Malgioglio rincara la dose raccontando di essere stato messo in guardia fuori dalla casa sui comportamenti di Giulia. Poi parla anche di Francesco Monte insinuando che la storia con l’ex tronista sia stata uno show solo per attirare l’attenzione.

LEGGI ANCHE > SAMANTHA DE GRENET SI SCAGLIA CONTRO MARIA TERESA: “NON PUOI DIRE QUELLE COSE”