GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Ho un milione di follower ma sono sola”

Giulia Salemi si confessa all’interno della casa del GF Vip e in lacrime racconta come la sua grande popolarità non basti a farla sentire meno sola. Ecco cosa ha raccontato a Pierpaolo Pretelli.

Week end malinconico della casa del GF Vip per Giulia Salemi. I nuovi entrati Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini hanno portato nuova carica e una buona dose di buon umore all’interno della casa ma non sono bastati per evitare a Giulia Salemi un momento di solitudine e sconforto. La serata sembrava partita bene grazie ad una festa con balli e canti scatenati ma l’influencer all’improvviso ha avuto un momento di cedimento. Al termine dei festeggiamenti Giulia si è isolata ed è scoppiata in un pianto disperato. A soccorrerla immediatamente è arrivato Pierpaolo Pretelli, che ha voluto capire il motivo della tristezza improvvisa dell’amica. La Salemi si è sfogata con il coinquilino raccontando di sentirsi spesso molto sola. A differenza di molti concorrenti nella casa, lei non ha nessuno ad aspettarla fuori dal programma. Un sentimento di solitudine che molte volte la rende triste ma che preferisce non mostrare al pubblico. Dopo l’eliminazione di Selvaggia Roma, alla quale si era profondamente legata, ha perso il suo equilibrio nella casa e racconta che molto spesso si affeziona alle persone senza essere ricambiata.

Nella sua vita al momento non ha affetti forti a parte la madre e il padre con i quali però non va sempre d’amore e d’accordo. Sono tantissimi i follower che la seguono e le dimostrano il loro affetto al di fuori del programma ma non bastano per farla sentire amata. Dopo la brutta rottura con Francesco Monte, Giulia non si è più innamorata e questo potrebbe essere uno dei motivi del suo sconforto. Pierpaolo ha pazientemente ascoltato il discorso dell’influencer, regalandole un lunghissimo abbraccio accompagnato da un prezioso consiglio. L’ex velino ha raccomandato a Giulia di mostrare anche le sue fragilità e non solo il suo lato più divertente e da showgirl.

Un consiglio molto apprezzato dalla Salemi che ha ricordato come sia dura dover essere sempre forte, solare e con la battuta pronta. Un comportamento che molte volte le pesa e non rispecchia il suo stato d’animo. Dopo lo sfogo Giulia ha promesso di abbassare la maschera e mostrare anche il suo lato sensibile. Non ci resta che attendere per scoprire la vera personalità dell’influencer.