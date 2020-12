Tra la bellissima Matilde Gioli e il collega Nicolas Vaporidis potrebbe essere scattata la scintilla. Secondo il settimanale Chi dopo il loro incontro sul set del nuovo film di Fausto Brizzi, Bla Bla Baby, i due sarebbero diventati inseparabili.

Nuova coppia di attori all’orizzonte. Galeotto il set del nuovo film di Fausto Brizzi, Bla Bla Baby nel quale Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis recitano fianco a fianco. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, tra i due attori ci sarebbe molto di più di una semplice amicizia. Durante i lunghi mesi di riprese del film di Fausto Brizzi, Matilde e Nicolas avrebbero instaurato uno strettissimo rapporto. E’ ancora presto per capire se sia amore ma la presunta coppia ha già ufficializzato il rapporto tramite i social. Sul suo profilo Instagam, Matilde ha condiviso una stories nella quale cammina sulla spiaggia di Fregene, proprio con il collega romano e il suo cane. Una romantica gita al tramonto sulla spiaggia nella quale entrambi sembrano spensierati e soprattutto molto affiatati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)

Nessuno dei diretti interessati ha ancora confermato la notizia della storia d’amore ma entrambi non l’hanno neanche smentita lasciando sognare i tantissimi fan. C’è però un problema: pochissimo tempo fa l’attrice milanese aveva dichiarato di essere impegnata sentimentalmente. Matilde aveva raccontato durante un’intervista al settimanale Io donna di essere fidanzata con un ragazzo di Milano che lavora nella finanza di nome Matteo. La prima storia che l’attrice 30enne ufficializza dopo la rottura nel 2016 con l’attore Francesco Scianna. Stessa situazione per Vaporidis che dalla scorsa estate sarebbe impegnato con la pierre trentenne di origini romagnole, Giulia Brighi.

Insomma una situazione non proprio chiarissima che sta facendo interrogare i tantissimi fan degli attori. Per ora però è certo che i due stanno passando molto tempo insieme condividendo il lavoro sul set e il tempo libero. Non ci resta che attendere e scoprire se scatterà un vero sentimento.