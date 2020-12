Fedez consegna 5 mila euro ai bisognosi su una Lamborghini, è polemica sui social ma lui risponde alle critiche degli haters con una frecciatina, ecco cosa è successo.

Fedez è al centro di una polemica, dopo aver consegnato 5mila € ai più bisognosi per le strade di Milano è stato fortemente criticato, per aver fatto questo gesto sulla sua macchina lussuosa, una Lamborghini, il rapper si è subito difeso dalle critiche rispondendo a tono agli haters ecco cosa ha detto.

Fedez dopo essere stato eletto da Vanity Fair personaggio dell’anno è tornato a far parlare di se, per ricostruire la vicenda bisogna partire dall’inizio cioè quando il rapper qualche mese fa ha aperto il suo canale su Twich, piattaforma in cui gli utenti possono fare delle donazioni a chi decide di mostrarsi in live, Fedez grazie a questa idea ha raccolto più di 5mila€, grazie ai followers, che ha deciso di donare in beneficenza a 5 persone scelte proprio dagli utenti su Twich, i 5 fortunati hanno ricevuto 1000€ a testa consegnati proprio da Fedez per le strade di Milano, le categorie scelte dai fan sono stati un rider, un senzatetto, un cameriere e un volontario della croce rossa.

Fedez ha deciso di mostrare tutto sui suoi social, mostrando anche le reazioni dei 5 fortunati che hanno ricevuto i soldi, ovviamente il pubblico si è diviso a metà, chi ha riscontrato nel rapper una grande generosità per questo gesto e chi invece l’ha attaccato duramente per l’auto utilizzata per compiere questo gesto, Fedez infatti per fare queste consegne ha usato la sua Lamborghini, creando indignazione sul web gridando al cattivo gusto del rapper.

Leggi anche->Uomini e Donne, scoperto il regalo censurato che Tina ha fatto a Gemma – FOTO

Fedez si difende dalle critiche sulla Lamborghini “la prossima volta vado in metro”

In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica di ieri, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io nè a chi nè come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare 😅 pic.twitter.com/IT3IwOHsbO — Fedez (@Fedez) December 14, 2020

Fedez è rimasto particolarmente sorpreso di aver ricevuto delle critiche per il suo gesto altruistico, per questo motivo ha deciso di replicare a chi l’ha insultato dicendo “mi spiace leggere negli articoli il modello della mia macchina, come se questa fosse una discriminante. Io la mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno” il rapper non si giustifica, giustamente, per il tipo di veicolo utilizzato anzi e aggiunge “mi spiace che questa iniziativa sia stata presa come di cattivo gusto, io lo rifarei, probabilmente la prossima volta prenderò la metro se questo era il problema. Spiace doversi giustificare sempre per qualsiasi cosa, ma onestamente non mi scoraggiano nel fare ciò che faccio con grande entusiasmo”.

Leggi anche->Gigi D’Alessio: la casa dove vive senza Anna Tatangelo è davvero insolita-FOTO

Fedez, nonostante ancora una volta, sia stato criticato per aver fatto un nobile gesto ha mostrato comunque di aver un buon cuore, a dimostrazione di questo proprio nelle ultime ore è stato aperto il bando Scena Unita, creato dal rapper per aiutare gli artisti emergenti e non della musica italiana e per aiutare chi lavora nel mondo dello spettacolo, grazie a questa iniziativa sono stati raccolti ben 2 milioni di euro e che potranno aiutare moltissime persone in difficolta in questo periodo critico per l’Italia e per i lavoratori.