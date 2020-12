Taylor Mega, bellezza che stupisce i fan: “Ognuno è l’artista della propria vita”

Taylor Mega ha postato una foto che l’ha mostrata in tutta la sua bellezza. Il lungo commento al post ha scatenato le reazioni dei follower

L’influencer è molto amata dai follower di Instagram, anche se ci sono spesso polemiche forti intorno al suo personaggio che dividono il web. Scontri anche accesi tra chi sostiene sempre e comunque la bellezza friulana e chi invece la detesta e ne critica ogni suo post. Come accade per i personaggi pubblici in generale, non si può piacere a tutti. Sta di fatto che però i suoi sostenitori appaiono accecati dalla sua bellezza e sensualità. Tante le foto e video che nell’ultimo periodo hanno messo il risalto il suo fisico perfetto e delle curve bollenti che hanno catturato l’attenzione del web, ed in generale di migliaia di follower che non sono rimasti indifferenti di fronti alle sue doti fisiche che non passano affatto inosservate. Cosa che è accaduta con l’ultimo post che ha scatenato tante reazioni da parte dei suoi ammiratori. Che hanno voluto esprimere il loro giudizio positivo sulla sua bellezza e sensualità, ma che hanno anche commentato il lungo post scritto dall’influencer. 4

Taylor Mega ha voluto dare un consiglio ai suoi follower in questo periodo molto difficile. Un messaggio quasi non da lei, di quella ragazza ribelle che ha sempre voluto andare contro tutti e tutto. “Sembri quasi una brava ragazza” ha scritto a tal proposito un follower a commento del suo post. “Per ottenere risultati nella vita devi darti da fare e crederci fino in fondo! Oppure puoi sempre usare qualche scusa per giustificare che non ce l’hai fatta. Usare scuse è semplice, darti da fare è difficile e non per tutti. ✌🏻 La vita è fatta di scelte. Scegli tu le prioritá della tua vita, nessuno si allenerà per te, nessuno otterrà i risultati al posto tuo. 👊🏻 Giusto per fare un reminder a tutti quelli che mi dicono: “è facile per te”. Facile un c4zz0! OGNUNO È L’ARTISTA DELLA PROPRIA VITA!”. Parole che in tanti hanno apprezzato e che hanno mostrato una influencer forse più matura rispetto al passato. E voi cosa ne pensate di questo post?