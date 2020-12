Wanda Nara non ci sta: “La gente giudica e critica, poi di nascosto fa le stesse cose”

Wanda Nara ha pubblicato un post molto polemico su Instagram: si tratta di una frecciatina forte contro chi l’ha criticata nei giorni scorsi

Sono giorni di forti polemiche questi per la moglie di Mauro Icardi, che si stanno ripetendo nei suoi confronti anche con una certa regolarità. Sappiamo bene che la bellezza argentina ama provocare sui social, soprattutto su Instagram dove posta spesso foto che mettono in risalto le sue doti fisiche che non passano inosservate. Dalla fine dell’estate ad oggi poche le settimane dove non sia finita al centro di polemiche anche forti per le sue uscite su Instagram. Dal suo ultimo shooting dall’Argentina, tra l’altro a pochi giorni dalla scomparsa di Maradona, ha ricevuto apprezzamenti dai suoi fan più costanti, ma anche tante critiche per aver messo troppo spesso al centro dell’attenzione il suo corpo senza veli. Non solo alcuni follower di Instagram ma anche alcuni personaggi pubblici avrebbero espresso dei commenti che non sono piaciuti a lady Icardi. Che non ha impiegato troppo tempo per rispondere per le rime con un post che è stato interpretato come una frecciatina contro chi si è accanito contro di lei e alla sua scelta di avere un atteggiamento preciso sui social. Anche in questo caso si è scatenato un forte dibattito tra chi prende le parti della bellezza argentina e chi invece è un forte accusatore.

Wanda Nara è un personaggio pubblico seguitissimo, con oltre sette milioni di follower che la seguono. Ovviamente ci sono persone che apprezzano il suo modo di comportarsi come ce ne sono altre che la criticano pesantemente. Prima di entrare nel dettaglio della polemica facciamo una premessa. Pensiamo che sui social ognuno sia libero di esprimersi come meglio crede, anche perché non si è obbligati a seguire un personaggio pubblico se non si condividono le sue idee o i suoi modi di fare. Detto questo, passiamo alla polemica. Con la risposta della moglie di Mauro Icardi alle accuse di chi la vede troppo spesso senza veli. Senza fare nomi, e nemmeno troppi giri di parole, ha postato una foto su Instagram che l’ha mostrata in tutta la sua bellezza, con una frecciatina diretta e precisa: “Viviamo in un mondo in cui la gente giudica e critica, ma sappiamo che queste persone quando sono da sole si comportano allo stesso modo di nascosto”. Scagli la prima pietra chi è senza peccato, il succo della frase di Wanda. Come per tutte le polemiche che si scatenano sotto i profili dei personaggi pubblici, anche per lei si sono create due fazioni che hanno accusato o difeso l’argentina. E voi, cosa ne pensate? Ha ragione la moglie di Icardi o pensate anche voi che esagera nel mostrarsi spesso senza veli?