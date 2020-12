Justine Mattera, l’intimo scopre le curve: “Sei di una bellezza devastante”

Justine Mattera ha fatto impazzire i follower con una foto che l’ha vista protagonista in intimo mozzafiato. Centinaia i commenti per lei

La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza ancora una volta la sua forte sensualità e bellezza. Caratteristiche che la rendono una delle donne più attraenti sul palcoscenico dei personaggi pubblici. Insomma, si tratta di una donna che a 49 anni riesce a tenere testa a colleghe molto più giovani di lei. Il suo segreto? Oltre ad una bellezza innata l’ex moglie di Paolo Limiti ama praticare attività fisica tenendosi allenata e tonica. Il suo sport preferito è la biciletta, con i video e le foto che mostrano la sua passione che porta ormai avanti da anni. Non solo le sue apparizioni televisive, ma anche quelle sul web ricevono le attenzioni dei fan, che ormai non si perdono un post dell’americana che nelle ultime settimane è apparsa abbastanza provata e triste per l’emergenza Coronavirus e la situazione che si sta generando nel mondo ormai da mesi. Non solo in Italia, ma anche nel suo paese i contagi ed i decessi hanno raggiunto cifre record. E per questo, tra divieti e lockdown quest’anno, dopo 20 anni, sarà costretta a trascorrere le vacanze di Natale lontana dalla sua New York. Una situazione che vivranno tantissime altre persone che si trovano nel nostro paese, e che per le festività non potranno raggiungere le famiglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera è un personaggio pubblico molto amato ed apprezzato dai follower di Instagram. La foto che ha pubblicato poche ore fa, quella che la mostra in intimo, ha fatto impazzire il web. E non è la prima volta che accade, in quanto nell’ultimo periodo riesce a scatenare con una certa regolarità la passione dei follower nei suoi confronti, anche con vere e piogge di like e commenti che certificano il gradimento della gente. La sua popolarità ha raggiunto picchi importanti proprio grazie ai social, con Instagram che resta anche il suo preferito ormai da tempo. Spesso riesce a rispondere anche ai commenti dei fan, oltre che alle provocazioni che qualcuno lancia. Ma sempre con classe e signorilità, doti che ha sempre mantenuto dal suo arrivo in Italia sino ad oggi. Il post in intimo ha lasciato i fan senza parole, con l’effetto del vedo non vedo che ha infiammato le fantasie del web. Insomma, uno scatto che abbiamo riproposto sotto lasciando come sempre a voi i commenti, che sono stati tanti e tutti esaltanti per lei. “Sei di una bellezza devastante” ha scritto un fan, con tanti altri che si sono accodati. Ma tantissimi ancora sono stati gli apprezzamenti per la showgirl che riesce ancora a farsi notare e a far perdere la testa sia nelle foto che nei video che pubblica ormai con una frequenza giornaliera.