Stash, il leader dei The Kolors, lo scorso 3 dicembre è diventato papà: sui social arriva a distanza di giorni dalla nascita la prima foto della figlia che commuove tutto il web.

Fiocco rosa per il leader dei The Kolors che è diventato papà il 3 dicembre. La tanto attesa foto della figlia neonata è stata pubblicata sul profilo Instagram di Stash però solo alcuni giorni dopo la sua nascita ed ha lasciato tutti senza parole. Ecco la dedica che il cantante le ha riservato nel bel post social.

La nascita di Grace

È nata la prima figlia di Antonio Fiordispino, il front man dei The Kolors noto come Stash. La piccola è venuta al mondo lo scorso 3 dicembre, riempiendo di gioia sia il papà che la giovane mamma Giulia Belmonte, di 24 anni.

Ma i due non hanno da subito condiviso le immagini della neonata, preferendo invece darne l’annuncio tramite una fotografia della coppia abbracciata appena dopo il parto. “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento“, aveva scritto nella tenera didascalia il cantante, aggiungendo delle dolci parole anche per la compagna: “Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!“.

La gioia per la nascita della prima figlia

L’arrivo della cicogna è stato un evento meraviglioso per i due neo genitori che stanno provando una gioia incontenibile grazie all’arrivo della piccola nella famiglia. Anche Giulia Belmonte, compagna di Stash e modella, si è detta entusiasta e fortunata.

Come Stash stesso ha detto durante un’intervista a Verissimo: “È una fortuna avere Grace con noi in questo momento, perché ci distrae anche da quello che sta accadendo fuori. Io sono stato contento di vivere insieme a lei tutto questo. Nella sfortuna di non lavorare quest’estate, ho avuto la fortuna di vivermi la gravidanza“, ha spiegato a Silvia Toffanin. I due hanno dichiarato di volersi vivere appieno ogni momento della vita della loro Grace e di avere intenzione di essere genitori attenti e premurosi.

La prima foto social di Stash con la figlia

Solo qualche giorno dopo Stash ha condiviso una tenera fotografia che lo ritrae in compagnia della piccola Grace, accoccolata tra le sue braccia. Si tratta della prima immagine della neonata che il cantante condivide con tutti i suoi fan.

Nell’immagine il 32enne neo papà tiene delicatamente in braccio la piccola, appoggiata sul suo petto nudo.

“Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me“, ha scritto in didascalia Antonio. Una frase breve ma intensa e decisamente colma d’amore.

Il post in pochissimo tempo ha attirato l’attenzione del web: ha ricevuto finora 215 mila like e più di tremila commenti di auguri, da parte dei followers ma anche dai vip.