Gf Vip, Dayane Mello ha scoperto di essere sostenuta dal suo paese, il Brasile, infatti più volte è stata salvata dal televoto grazie ai brasiliani, su twitter è scoppiato il caos, gli utenti chiedono la squalifica della modella, ecco perchè

Dayane Mello ha fatto una confessione che ha scioccato i telespettatori, la modella sarebbe a conoscenza di esser sostenuta dai suoi connazionali, infatti più di una volta, il Brasile ha salvato la Mello dall’imminente uscita dalla casa del Gf Vip, facendola diventare anche la preferita della settimana e rendendola immune dalle nomination.

Questo fatto era già noto agli utenti del web, che in diverse occasioni hanno polemizzato sulla questione, gridando all’ingiustizia del programma e chiedendo ai brasiliani di guardare e votare i programmi del loro paese, visto che facendo delle analisi sui voti hanno scoperto che i voti italiani volevano che Dayane uscisse dalla casa, quindi per loro non è giusto che i voti che arrivano da un altro paese permettano alla Mello di restare all’interno del reality.

Ma ieri sera il web ha fatto una scoperta che non si aspettava su Dayane che parlando con Samantha de Grenet ha sganciato la bomba, le due si sono conosciute all’isola dei famosi inzialmente erano molto amiche ma dopo qualche giorno Dayane ha cambiato idea, oggi sembrano essere in buoni rapporti, tanto che la Mello ha fatto una confessione shock alla De Grenet, ecco cosa si sono dette.

Dayane Mello “il Brasile mi ama e mi vota”

Ieri sera mentre Dayane chiacchierava con Samantha, ha raccontato dell’episodio in cui sarebbe dovuta uscire per andare a riabbracciare sua figlia, inizialmente era sicura e decisa nell’abbandonare il reality, ma dopo aver ricevuto la chiamata dalla madre di Francesco Sala (padre di sua figli) ha cambiato idea e ha deciso di rimanere all’interno della casa, tutti hanno pensato che Simona, la mamma di Francesco, l’avesse convinta a rimanere senza però averle rivelato nessun gossip esterno, ma non è così, Dayane è stata avvertita su alcune dinamiche che stanno accadendo al di fuori della casa, violando il regolamento, per questo gli utenti di twitter chiedono la squalifica immediata della concorrente.

Dayane a rivelato a Samantha di essere a conoscenza di alcune questioni esterne e ha detto “Simona poi mi ha detto che c’è un pubblico che mi ama, ma non solo in Italia, anche in Brasile. Mi ha spiegato che anche il Brasile mi sta sostenendo in questo percorso” quindi la Mello sarebbe a conoscenza di tutto anche se a detta sua si è mostrata molto sorpresa di essere votata dal suo paese.

In molti si ricorderanno che lo stesso episodio accadde a Giulia Salemi, quando sua madre entrò in casa per salutarla e le disse che era amatissima dai telespettatori, per questo motivo la produzione decise di mandarla immediatamente in nomination e proprio in quell’occasione fu eliminata, il pubblico si aspetta Dayane riceva lo stesso trattamento.

Vedremo se Alfonso Signorini comunicherà a Dayane di quanto successo e se deciderà di riservare per la bella modella lo stesso trattamento della Salemi.