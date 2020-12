GF Vip, lite furibonda tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. E’ scontro totale

GF Vip: duro scontro nella casa tra le concorrenti che si sono affrontare davanti al resto dei concorrenti con toni davvero molto accesi

Nella casa del Grande Fratello Vip no mancano mai i colpi di scena. Con le polemiche e gli scontri che a questo punto del gioco che sono all’ordine del giorno. Con il prolungamento del programma fino a febbraio e gli ingressi nuovi, a qualcuno il peso dei mesi di gara potrebbero cominciare a pesare. E quindi nessun dramma se tra persone ci si possa scontrare anche con toni molto duri. E’ capitato tantissime volte, capiterà sempre quando si parla di uno dei reality più famosi bassato sulla convivenza tra persone. Questa volta lo screzio è capitato tra due ‘veterane’ della competizione, che hanno fatto il loro ingresso nella casa di Cinecittà sin dall’inizio. Parliamo di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. L’ex moglie di Amedeo Goria è in nomination questa settimana, l’ennesima che dovrà vincere per tentare di rimanere in gara sino in fondo.

GF Vip che in questi mesi ha raccontato tantissimi scontri, e che adesso è arrivato in una fase dove o si va avanti e si superano le crisi o si molla tutto. La difficoltà principale resta quella della lontananza dalle famiglie nelle festività natalizie. Un peso come un macigno per qualche concorrente che mai poteva aspettarsi di dover trascorrere quei giorni particolari dell’anno rinchiuso in una casa. Invece questo stranissimo 2020 sarà anche per loro, soprattutto per loro una novità che si ricorderà per sempre. Come detto lo screzio ha riguardato due donne ed amiche che nel corso del programma sono andate anche d’accordo. Ma qualcosa tra di loro nell’ultimo periodo si è incrinato, tanto che si è arrivati allo scontro poco fa. Come si nota dal video del Grande Fratello Tv su Instagram, davanti agli altri concorrenti sono arrivate allo scontro, con le parole soprattutto della Orlando che hanno lasciato senza parole Maria Teresa Ruta e anche Tomaso Zorzi insieme agli altri concorrenti presenti.