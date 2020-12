Francesca Cipriani, l’annuncio che preoccupa i follower: “Eccomi, sono in clinica”

Francesca Cipriani ha spaventato i suoi follower di Instagram con una serie di Instagram Stories da un letto di una clinica: scopriamo cosa è successo

La maggiorata ha fatto preoccupare i follower di Instagram per via di una serie di Instagram Stories che l’hanno mostrata in una clinica. Da un letto di un centro medico e con un evidente fasciatura ha dato un annuncio a tutti i suoi ammiratori che stravedono per lei e per le sue curve.

In una serie di video l’ex Pupa ha voluto dare una spiegazione ad i suoi ammiratori che non si aspettavano di trovarla in un letto di una clinica, con una fasciatura evidente al collo ed al volto che ha fatto temere al peggio in un primo momento. Poi il video del buongiorno con lei che appare distesa in un letto e delle flebo appese che hanno davvero fatto spaventare tutti. Poi ancora una nuova storia che ha spiegato a tutti il motivo di questo suo ‘ricovero’ che ha allertato tutti i suoi follower che sono abituati a vedere la showgirl in vesti completamente diverse.

Poi la spiegazione ai follower: “Siete tantissimi che mi state chiedendo, io sto bene eh. Sto benone, grazie però di tutto l’affetto sempre, qualsiasi cosa sete sempre carinissimi”. Da una serie di altre storie e video si scopre che la bombastica si è voluta regalare un intervento di liposuzione al viso, per eliminare alcune imperfezioni ed apparire ancora più bella. Un piccolo ritocco che le consente di aumentare la sua autostima ed apparire sempre più irresistibile per i suoi follower. “A Natale ognuno si regala quello che vuole, ed io mi sono fatta questo regalo atteso da tempo” si legge ancora in un nuovo messaggio della Cipriani che allo stesso tempo, dopo aver fatto spaventare tutti, ha voluto rassicurare sul suo stato di salute.