Rita Rusic fa impazzire il web: toglie la pelliccia e rimane in intimo – VIDEO

Rita Rusic fa impazzire i follower di Instagram con un post bollente che mostra il suo fisico perfetto ma anche delle curve da capogiro. Immagini che fanno il giro del web

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower di Instagram grazie alla sua bellezza ed estrema sensualità. A 60 anni la splendida croata tiene testa anche a donne più giovani grazie ad un fisico perfetto che non passa per nulla inosservato sui social. La sua pagina Instagram viene presa d’assalto ad ogni pubblicazione, sia che si tratti di foto che di video che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Dalla sua apparizione al Grande Fratello Vip la sua popolarità è aumentata a dismisura, diventando un vero e proprio personaggio pubblico seguitissimo dai suoi ammiratori. L’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata per lei importante, in quanto tantissimi suoi fan hanno potuto apprezzare sia le sue doti fisiche che caratteriali molto forti. Una che non le manda a dire insomma.

Rita Rusic ha avuto un rapporto non idilliaco con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. La sua separazione risale ad una ventina di anni fa, ma la bellezza croata ha raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, le vicende personali che ha dovuto subire negli anni. Un matrimonio fallito anche per la troppa gelosia dell’ex marito che non le ha concesso in tanti anni nemmeno la possibilità di rilasciare un intervista, forse perché temeva troppo un suo possibile successo personale. Per lei c’è stato anche un “divorzio a zero euro”, aspetto che ci ha tenuto a sottolineare anche per far capire al pubblico che dalla fine del matrimonio con Cecchi Gori non ha ricevuto nessun sostentamento economico a differenza di quanto si potesse immaginare. Per quel che riguarda il presente, sembra proprio che per lei gli anni non passino, con la sua bellezza e sensualità che rimane inalterata negli anni. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram fa fatto perdere la testa ai suoi follower. Con un video in intimo che lasciamo come sempre commentare a voi.