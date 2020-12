Diletta Leotta, la scollatura scatena i fan: la reazione di Daniele Battaglia stupisce

Diletta Leotta bellissima e scollata in radio: nel video pubblicato su Instagram la bellezza siciliana fa perdere la testa ai suoi follower

Una Instragram Stories della conduttrice e giornalista ha scatenato le fantasie dei follower che hanno potuto ammirarla ancora una volta in tutta la sua straordinaria bellezza e sensualità. Non solo qualità fisiche, c’è anche una simpatia forte che fa innamorare i suoi ammiratori, che restano sempre senza parole di fronte alle sue pubblicazioni in rete. Su Instagram il successo per lei è costante ed in forte crescita, con numeri che la incoronano tra i personaggi pubblici di primo livello. Si tratta di una delle regine del web e della televisione, che riesce ad avere su di sé l’attenzione di migliaia di follower che si scatenano di fronte alle sue foto e video sul suo profilo ufficiale. Non solo televisione e web, per la conduttrice c’è anche l’esperienza a Radio 105 che la gratifica.

Diletta Leotta rimane uno dei personaggi più seguiti ed amati dal pubblico. Che si tratti di televisione radio o web poco importa, la sua bellezza straripante coinvolge i follower che spesso rimangono senza parole di fronte alla sua esplosività fisica. Non è un caso che i suoi post sul web ottengono dei numeri importanti, considerando che parliamo di una delle donne considerate tra le più belle e famose sul palcoscenico nazionale. In queste settimane si sta davvero divertendo tra lavoro sui campi da calcio per Dazn e dirette in radio. Ma anche con storie e post su Instagram che risaltano le sue curve bollenti da perdere il fiato. In una delle sue ultime Instagram Stories ha stupito tutti con la sua scollatura che ha evidenziato delle trasparenze che non sono passate inosservate. La speaker di Radio 105 ha voluto scherzare con il suo collega, con una domanda che sembrava potesse spiazzarlo. Vediamo la reazione del collega Daniele Battaglia alla sua richiesta sul web ben precisa: