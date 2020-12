Selvaggia Roma fa arrabbiare i follower di Instagram: “In casa eri senza filtri”

Selvaggia Roma ha fatto arrabbiare i follower di Instagram per via di una foto che ha pubblicato. Scopriamo di cosa si tratta

La web influencer ha concluso da qualche giorno la sua breve esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ed è tornata protagonista sul web. In particolar modo su Instagram, dove raccoglie tantissimi consensi da parte dei follower che ne apprezzano le qualità fisiche. Numeri importanti per lei che rimane un personaggio molto seguito, anche dalla sua uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini. Tante erano le attese nei suoi confronti, anche perché si attendeva uno scontro forte con Elisabetta Gregoraci per via della storia con Pierpaolo Pretelli. Scontro che all’inizio c’è anche stato anche se poi il chiarimento ha messo a tacere tutte le polemiche che si potevano prevedere alla vigilia con il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Percorso che per lei si è interrotto dopo poche settimane, ma con la passione dei follower nei suoi confronti che non si è mai allentata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma è stata apprezzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La sua bellezza e sensualità, ma anche le sue curve bollenti sono state una vera attrattiva per il programma. Con i fan che sono rimasti spesso senza parole di fronte alle sue qualità fisiche che non passano inosservate sia in televisione che sul web. I suoi ultimi post che ha pubblicato su Instagram hanno creato qualche polemica, in quanto qualche follower l’ha accusata di utilizzare troppi filtri. A differenza di quanto accadeva nella casa quando invece è apparsa in tutta la sua naturalezza che ha conquistato i telespettatori. Tanti anche i messaggi dei follower che non hanno tenuto conto di questo aspetto, ammesso che si tratti poi di verità, lasciando per lei tanti like e commenti positivi. “In casa ti abbiamo apprezzata senza filtri, perché non continuare” ha scritto però qualcuno che l’ha voluta contestare. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando a voi ogni commento.