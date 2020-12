Vediamo insieme per quale motivo Rudy Zerbi ha criticato direttamente la collega Arisa durante il programma Amici 20.

Il programma dove loro sono i giudici, è quello super amato da anni, ovvero Amici 20, condotto da Maria De Filippi, e loro sono Rudy Zerbi e la cantante Arisa.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata di oggi.

Rudy Zerby contro Arisa: “Non far passare un messaggio sbagliato”

Siamo giunti alla ventesima edizione del programma super amato Amici, che vede come giudici anche Rudy Zerbi ed Arisa, che è un nuovo giudice da quest’anno.

Ma non sembrano mancare, come spesso accade degli scontri, in questo caso parliamo proprio di loro due, il motivo che ha fatto scatenare il diverbio è la cantante Arianna Gianfelici.

La ragazza era, in precedenza una allieva di Rudy Zerbi, che successivamente è passata ad Arisa, e proprio quest’ultima ha fatto un particolare discorso, dove indicava che ognuno aveva i propri tempi per apprendere le cose.

Ma Rudy ha risposto in modo preciso, con le seguenti parole:

“Non facciamo passare un messaggio sbagliato. Uno l’apprendimento lo deve cercare. Uno apprende se studia. Se non studia e non si impegna non apprende, ed esce da qua com’è entrata”.

La discussione è proseguita per un po’ di tempo, e non sono riusciti a trovare un qualcosa che li potesse avvicinare in qualche modo.

Arisa ha continuato dicendo che Arianna ha un carattere d’artista e Rudy a quel punto sembra aver perso il punto ed ha dichiarato:

“…Se è già un’artista col proprio carattere cosa ci sta a fare in una scuola dove si viene per imparare?”.

Arisa non ci stà a tutto questo, ma per il momento la situazione si ferma lì, ma anche con Anna Pettinelli le cose non vanno bene.

Anche secondo Anna Pettinelli, Arianna non è il massimo, e per lei Arisa prova affetto e non le fa vedere i difetti della ragazza.

Arisa, in questo momento sbotta e dichiara che non le piace che le venga detto di avere troppa professionalità.

E voi cosa ne pensate di Arianna come allieva nella scuola di Amici 20 di Maria De Filippi? Con quale giudice siete più d’accordo?