GF Vip, la Ex di Petrelli dichiara: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci”

Scambio diretto per messaggio tra Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli. La risposta via Instagram.

È la stessa Ariadna Romero a svelare via social a tutti i followers che Elisabetta Gregoraci le ha mandato un messaggio in privato. Ha deciso di rivelarlo tramite una Instagram Story, nella quale ringrazia la donna ed elogia la sua dolcezza. Ecco cosa è successo tra le due.

Elisabetta Gregoraci è stata una tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5 fino ad ora. La showgirl ha fatto infatti molto parlare di sé a causa del suo flirt con il coinquilino nella Casa Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex compagno di Ariadna Romero, dalla quale l’uomo ha avuto Leonardo, di 3 anni.

Ariadna Romero: cosa pensa di Elisabetta Gregoraci

Ad esprimere il proprio parere sulla Gregoraci, insieme ai tanti telespettatori, era stata proprio la Romero, che in risposta alle domande dei seguaci sui social aveva dichiarato di preferire non immischiarsi in cose che non la riguardano.

“Non devo dare dare approvazioni a nessuno: ognuno è grande e sa cosa fare e che cosa vuole“, aveva scritto. La modella inoltre aveva spezzato una lancia a favore di Elisabetta perché “è una donna, e le donne vanno capite“.

La Romero aveva infatti confessato di capirla molto bene, in quanto, come lei, la Gregoraci è una donna che mette al primo posto il benessere di suo figlio e quindi in grado di capire quali siano le priorità se di mezzo c’è un bambino, ma di come l’essere mamma non annulla comunque l’essere donna e il provare dei sentimenti. “Però questo sta a loro, capire se un sentimento c’è o non c’è. Bisogna avere anche pazienza dall’altra parte, tranquillità“, aveva concluso.

Il messaggio della Gregoraci e la risposta di Ariadna su Instagram

Parole molto comprensive quindi quelle di Ariadna, alle quali Elisabetta Gregoraci ha deciso di replicare privatamente, scrivendo così un messaggio indirizzato proprio a lei.

A svelarlo con una lunga “lettera” nelle sue Instagram Stories è stata proprio l’ex compagna di Pretelli, che ha annunciato pubblicamente ciò che era appena successo.

“Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci“, ha iniziato a raccontare Ariadna, “è stato un momento meraviglioso di complicità tra donne” ha poi proseguito, inneggiando alla famosa “solidarietà femminile”.

La Romero ha anche elogiato la ex gieffina per la dolcezza con la quale l’ha contattata, sottolineando come il tutto sia avvenuto tramite messaggi privati e lontano dalle telecamere. “Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno“, ha commentato.

E come se non bastasse, in conclusione Ariadna scrive un’altra considerazione molto positiva su Elisabetta: “Mi sei piaciuta subito, e devo dire che ci ho visto bene“.

Una nuova amicizia in arrivo? Non resta che aspettare la replica della Gregoraci.