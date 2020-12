Arriva l’ennesimo gesto di solidarietà da parte di Fedez che per le strade di Milano dona in diretta social 5000 euro. Ecco a chi sono stati donati.

Fedez che dona 5000 euro per strada. No, non è un miraggio: è accaduto davvero, nella serata di domenica. Tre ore alla guida della sua automobile lo hanno portato insieme al suo complice e amico Simone Panetti in tutti gli angoli di Milano alla ricerca dei 5 destinatari che hanno ricevuto 1000 euro a testa di donazioni.

Il tutto è stato condiviso in diretta sul social Twitch, con gli spettatori che hanno collaborato commentando in tempo reale. Ecco il perché di questa iniziativa e come è andata.

Un rider, un senzatetto, un volontario della croce rossa, un cameriere o barista e un artista di strada. Queste le 5 categorie di persone selezionate da Fedez insieme ai partecipanti alla sua chat su Twitch alle quali destinare i soldi donati dagli stessi componenti. Attraverso il canale del social, infatti, gli iscritti possono decidere di fare delle donazioni di qualsiasi cifra, così il cantante da quando ha aperto il proprio profilo su Twitch è riuscito a raccogliere ben 5000 euro.

“Ho chiesto alla mia chat di decidere a chi sarebbero dovute andare le donazioni di ottobre e novembre“, aveva avvisato Fedez nel pomeriggio in una Instagram Story, chiarendo come le donazioni sarebbero finite a persone in carne ed ossa, consegnate a mano in pacchettini con tanto di fiocco da 1000 euro in contanti ciascuno.

5000 euro in 2 mesi grazie alla chat di Twitch

In 2 mesi il canale Twitch di Fedez è riuscito a raccogliere più o meno 5000 dollari, che il 31enne ha poi arrotondato a 5000 euro.

“È una cosa nuova anche per me, ha scelto tutto la mia chat: come donarli, a chi donarli e come suddividerli. Si è scelto di darli a 5 persone diverse, per 5 categorie diverse“, ha spiegato il marito di Chiara Ferragni.

“Sarà un’esperienza, per andare a donare ho trovato solo questo in casa“, ha scherzato il rapper nelle Instagram Stories, mostrando un piccolo zainetto trolley da bambino appartenente al figlio Leone. Ma la sua iniziativa è più che seria, e l’ultima Story che ha postato prima dell’inizio dell’avventura lo ritrae mentre entra in ascensore e si prepara ad uscire.

La consegna delle donazioni per le strade di Milano

Fedez e l’amico Simone Panetti si sono perciò messi al volante e con l’autovettura del rapper hanno attraversato l’intera città di Milano alla ricerca dei fortunati beneficiari. Il tutto filmato e postato in diretta streaming su Twitch con moltissime persone collegate da casa, che online hanno seguito tutto il viaggio e la consegna dei pacchetti.

Una partecipazione attiva quindi quella degli iscritti al canale, i quali, oltre ad avere avuto il ruolo principale nella scelta delle categorie di persone che avrebbero ricevuto il regalo, hanno anche partecipato in diretta commentando e collaborando con la coppia di amici.

Le reazioni delle persone che hanno ricevuto gli inaspettati doni sono state di stupore, e tanta, tanta gratitudine che ha commosso tutti gli spettatori collegati alla diretta. Il video è ancora disponibile sul canale di Fedez qui.

“Ce l’abbiamo fatta, è stato veramente estenuante devo dire, non pensavo che sarebbe stato così stancante a dire il vero. 1000 euro a testa e 5 lavoratori diversi. È stato bello“, ha commentato il rapper su Instagram una volta tornato a casa, dopo l’esperienza durata durata quasi tre ore.

La solidarietà dei Ferragnez

Non è certo la prima opera solidale che proviene da Fedez. Insieme a sua moglie Chiara Ferragni, infatti, il rapper ha recentemente ricevuto anche l’Ambrogino d’oro, il prestigioso premio per opere a favore della città di Milano. Il riconoscimento è arrivato per l’impegno mostrato dai Ferragnez con la raccolta fondi che ha permesso la realizzazione dell’ampliamento del reparto di terapia intensiva e sub-intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, prezioso per i malati di Covid in un momento delicato per tutta l’Italia.

Il loro aiuto durante il primo lockdown era stato anche in prima persona: entrambi, in bicicletta, si erano dati da fare per portare cibo e pasti caldi alle persone che ne avevano bisogno. Inoltre, Fedez ha anche recentemente istituito un fondo per i lavoratori del mondo dello spettacolo e dei concerti, una categoria duramente colpita dall’emergenza Coronavirus, riuscendo a coinvolgere tantissimi nomi della scena italiana.