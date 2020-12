GF Vip: ultimo confronto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci

Nell’ultima puntata del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha fatto incursione nella Casa per un confronto con Pierpaolo Pretelli: ecco come è finita tra i due “amici speciali”.

È successo di nuovo: Elisabetta Gregoraci è tornata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip 5, ma questa volta solo per poco perché lo scopo del suo ingresso è un ultimo confronto con Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino nel reality con il quale ha avuto un flirt.

Il loro scambio di battute ha tenuto incollati i telespettatori agli schermi, in attesa di sapere come si sarebbe conclusa la storia tra i due. Ecco che cosa si sono detti.

L’incomprensione nei giorni precedenti

Risale a venerdì scorso, l’11 dicembre, l’accesa discussione che aveva visto protagonisti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli durante la diretta serale del Grande Fratello Vip 5, nel corso della quale la showgirl aveva accusato l’ex velino di non essere abbastanza uomo. I due, che all’uscita di Elisabetta dalla casa si erano salutati rimanendo in buoni rapporti, hanno così cominciato uno scontro aperto rispettivamente dallo studio e dalla Casa del GF. Il motivo? Pare che l’ex moglie di Briatore fosse restata male a sentire che Pierpaolo nella Casa senza di lei fosse rinato. “Mi sentivo condizionato“, aveva infatti confessato l’uomo in un momento di chiacchiere con la nuova coinquilina Samantha De Grenet.

L’incontro nella puntata di lunedì 14 dicembre

Pierpaolo, alla vista della clip riassuntiva della vicenda durante la scorsa puntata di lunedì 14, ha subito risposto: “Credo ci siano diversi modi per dimostrare di essere uomini. Io prima di entrare qua facevo due diversi lavori per mantenere anche mio figlio: lavoravo in un negozio per 1.200 euro e in discoteca la sera per arrotondare“.

E riguardo al rapporto con Elisabetta, le sue idee appaiono chiare: “Penso che tra noi ci sarà un rapporto di amicizia, le voglio bene e ho grande stima di lei“, ha rivelato, puntualizzando però come la showgirl con lui non si sia mai dimostrata chiara.

“Mi mandava in confusione, in puntata diceva che siamo solo amici e la puntata successiva che voleva baciarmi“, si è sfogato con Alfonso Signorini.

Il modello infine ha espresso la sua volontà di risolvere le incomprensioni nate con l’amica “speciale” per non rovinare il bel rapporto d’affetto instaurato con lei.

Il confronto nella Casa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

È stata la Gregoraci la prima a prendere parola tra i due che attraverso la Glass Room si sono potuti vedere e sentire, ma non toccare. “Come stai?“, gli ha chiesto, e ha poggiato le sue mani sul vetro, sopra le quali velocemente anche Pierpaolo ha messo teneramente le sue. “È l’ultima volta che vengo perché è giusto che tu faccia il tuo percorso. Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato molto bello ma è circoscritto alla vita qui dentro. Quello che si vive fuori è un’altra cosa“, ha iniziato la showgirl, e già le sue prime parole hanno fatto presagire quella che sarebbe stata la direzione del suo intervento.

Elisabetta poi ha spiegato come la sua incursione nella casa sia mirata a chiarire direttamente con Pierpaolo quello che è successo negli ultimi giorni, avendo a cuore di non rovinare l’affetto instaurato negli 85 giorni di convivenza. “Mi è dispiaciuto come ci siamo parlati. Il tono “cara” che hai usato. Io non voglio condizionare il tuo percorso, le tue cose, nulla. Però quando ci parliamo, visto che abbiamo condiviso tante belle cose, magari possiamo usare dei toni diversi“, ha detto.

“Mi ha ferita quando mi ha chiamata “cara”, e quando ha detto di essere rinato“, ha dichiarato rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini.

L’ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan ha poi proseguito con altre parole, dirette nuovamente a Pretelli, con le quali ha invece affermato di essere felice alla notizia di una sua rinascita: “Sono felice se tu sei felice“, gli ha infatti confessato.

Quello che però non è andato giù alla Gregoraci è stato il fatto che si sia parlato tanto di una possibile sua influenza sul modello all’interno della Casa: “Quello che abbiamo condiviso, lo abbiamo fatto insieme. Nessuno ti ha obbligato o puntato una pistola“, ha dichiarato a sua discolpa.

In chiusura Elisabetta è stata molto chiara: per Pierpaolo deve iniziare un nuovo percorso. “Io non sono più nella Casa, sono tornata dal mio Nathan che aveva tanto bisogno di me. Viviti il tuo Grande Fratello. Io non voglio condizionare nessuno“, ha infatti concluso la showgirl.

Un definitivo “addio” quindi ad una potenziale storia d’amore, ma un possibile “arrivederci” ad una bella amicizia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.