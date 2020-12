Il GF Vip è pronto ad aprire la porta rossa a nuovi concorrenti. Dopo l’entrata di Samantha de Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini dovrebbero fare presto il loro ingresso anche Carlotta Dell’ Isola e Cecilia Capriotti. Ci sarà però una grande assente. Dopo le moltissime indiscrezioni che davano per certa l’entrata di Ginevra Lamborghini, ieri Alfonso Signorini ha voluto sverlare gli altarini dietro la sua partecipazione e alla sua consecutiva rinuncia. Il direttore di Chi racconta che Ginevra ha fatto un ottimo provino rivelandosi una ragazza simpatica, ironica, intelligente e divertente e avrebbe potuto essere una grandissima concorrente del reality. La produzione l’aveva scelta tra tanti Vipponi scommettendo sulle sue doti, convinta che avrebbe potuto creare nuove dinamiche perfette per il GF Vip. Successivamente però c’è stato un colpo di scena. La Lamborghini avrebbe preteso di inserire una clausola a livello contrattuale, che le assicurava che nessuno avrebbe potuto parlare della sorella Elettra e in generale di tutta la famiglia Lamborghini. Come è noto Ginevra non parla da diverso tempo con Elettra e non ha nemmeno partecipato al suo matrimonio con il rapper Afro Jack. Una rottura avvenuta alcuni mesi fa della quale entrambe non hanno voluto svelare i motivi. Materiale perfetto per il GF, ma come preteso da Ginevra, avrebbe dovuto rimanere riservato. A questo punto Signorini ha fatto retromarcia, annullando la sua partecipazione.

LEGGI ANCHE > FEDEZ: BENEFICENZA IN LAMBORGHINI, SCOPPIA LA POLEMICA “USERÒ LA METRO”

I commenti del presentatore nei confronti della ragazza non sono stati per niente leggeri. Alfi ha affermato che se non vuole parlare della sua famiglia può benissimo starsene a casa: “Non vuoi parlare della famiglia storica da cui arrivi, di che parliamo? Della tua linea di moda? Vabbè ma non sei mica Donatella Versace, no? E quindi niente amore, stai a casa me ne farò una ragione” ha concluso durante un’intervista al GF Vip Party.

LEGGI ANCHE > DILETTA LEOTTA FOTOGRAFATA A MILANO FA INFURIARE I FAN, “NON LO DOVEVI FARE”

Come avrà reagito Ginevra alle accuse di Signorini? Per ora non è ancora arrivata una risposta ufficiale dell’influencer ma ieri ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram, forse indirizzate proprio a Signorini. Ginevra racconta di aver letto un sacco di bugie sul suo conto. Non specifica esattamente che cosa ma afferma di non essere assolutamente toccata dalle informazioni non veritiere che stanno circolando in queste ore. Sarà un attacco ad Alfonso Signorini?