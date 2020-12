Elisa Isoardi ritrova la mamma: ma per la signora Irma c’è un brutto infortunio

Elisa Isoardi ha potuto riabbracciare la mamma dopo tanto tempo, ma per la signora Irma adesso c’è un infortunio che preoccupa la conduttrice

La conduttrice ha potuto riabbracciare la madre dopo qualche mese di lontananza forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Da tempo infatti la 37enne piemontese aveva annunciato l’arrivo a Roma della signora Irma, tanto che nel giorno atteso ha immortalato il momento con un post su Instagram che l’ha vista sorridente insieme a sua madre. Personaggio pubblico amatissimo, l’ex di Matteo Salvini è diventata una vera e propria star del web, con la sua pagina Instagram che viene seguita da migliaia di follower che impazziscono non solo per la sua bellezza e le doti fisiche ma anche per la sue simpatia che è molto apprezzata dal pubblico. Che si tratti di post o storie cambia poco, in quanto il seguito per lei è costante. Con i follower che si appassionano anche alle vicende della sua vita provata e che mostrano grandissimo interesse anche per un eventuale suo ritorno in televisione. L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” è stata molto apprezzata anche per la sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. Competizione che ha vissuto insieme al maestro Raimondo Todaro, suo possibile flirt mai confermato. L’avventura per la coppia si è conclusa con un quarto posto che ha lasciato un po’ di amaro in bocca sia ai diretti interessati ma anche al pubblico. Ma resta per tutti la grande avventura e le emozioni che il programma ha regalato.

Elisa Isoardi attendeva da tempo l’arrivo della madre a Roma. Adesso che l’ha potuta riabbracciare dopo mesi a causa dell’emergenza Coronavirus c’è un infortunio per la signora Irma che la preoccupa. E’ stata la conduttrice piemontese a voler aggiornare i suoi follower con delle Storie, raccontando cosa è accaduto. Dalla dottoressa Adriana lancia la storia parlando di un ritorno nel suo studio medico dopo la rottura della sua costola avvenuta durante gli allenamenti per “Ballando con le stelle”. Ma questa volta non si tratta di problemi per lei, bensì per la sua mamma. Non sappiamo con certezza cosa sia accaduto alla signora Irma, probabilmente si tratterà di un incidente. Sta di fatto che la donna adesso ha riportato la rottura della base del quinto. Una brutta tegola per la madre, che sarà costretta al riposo avendo anche il gesso, dovendo quindi aspettare due settimane per un nuovo controllo. La conduttrice e la madre hanno un rapporto davvero straordinario, un amore che va al di la della lontananza che spesso hanno dovuto sopportare per motivi di lavoro. Adesso che la signora Irma ha avuto questo infortunio l’ex conduttrice della Prova del cuoco non si perde di coraggio. Affermando che coglierà l’occasione per poter trascorrere più tempo insieme alla madre. Non perdendo mai il sorriso anche nei momenti critici. Anche per questo la bellezza piemontese resta molto amata dal suo pubblico.