Uomini e Donne, Gianluca De Matteis lascia il trono in lacrime. Ecco perchè

Colpo di scena in arrivo a Uomini e Donne. Il tronista protagonista delle puntate del trono classico Gianluca De Matteis, ha abbandonato il programma rinunciando alla possibilità di trovare un nuovo amore. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web in queste ore, nell’ultima registrazione del programma non ancora andata in onda, il bel fisioterapista avrebbe deciso di interrompere improvvisamente la sua esperienza televisiva. Non sarebbe però una nuova fiamma conosciuta all’esterno del programma ad aver convinto Gianluca a ritirarsi. Dopo aver eliminato l’ennesima corteggiatrice pare si sia reso conto che il reality di Maria De Filippi non sarebbe il luogo giusto per innamorarsi, almeno per lui. Sono tantissimi i fan di Uomini e Donne che hanno notato come il bel tronista non riesca a lasciarsi andare alla conoscenza delle numerose ragazze che lo corteggiano. Dopo poco tempo il suo comportamento fa letteralmente scappare le corteggiatrici accorse negli studi Mediaset per cercare di fare breccia nel suo cuore.

LEGGI ANCHE > STASH DEI THE KOLORS, PUBBLICA LA PRIMA FOTO SUI SOCIAL DELLA FIGLIA APPENA NATA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_gianlucadematteis_)

Atteggiamento negativo che lui stesso riconosce, raccontando che dopo tanti mesi non è ancora riuscito ad affezionarsi a nessuna delle corteggiatrici che si sono dichiarate per lui. Per questo motivo ha voluto salutare lo studio di canale cinque e continuare la ricerca di una fidanzata al di fuori dal programma. Non sarebbe però stata una decisione facile e una volta realizzata la sua scelta sarebbe scoppiato in un pianto disperato. La padrona di casa Maria De Filippi, sempre secondo voci sul web, avrebbe consolato il 30enne, constatando il fatto che il ragazzo non sia ancora pronto ad intraprendere una nuova storia d’amore.

LEGGI ANCHE > TAYLOR MEGA, BELLEZZA CHE STUPISCE I FAN: “OGNUNO È L’ARTISTA DELLA PROPRIA VITA”

Probabilmente il tronista ha bisogno di un po’ di tempo per chiarire le sue priorità. Non sappiamo se Maria De Filippi gli permetterà di tornare sul trono una volta che si sarà schiarito le idee ma una cosa è certa: sono aperti i casting per scegliere il nuovo protagonista maschile del trono classico e siamo curiosissimi di scoprire chi sarà!