Maria De Filippi infuriata contro i ragazzi della scuola di Amici 2020, questa volta l’hanno combinata grossa, rimproverati dalla regina della televisione per scarsa igiene, scopriamo cosa è successo

Gli studenti della scuola di Amici 2020 sono riusciti a far arrabbiare Maria De Filippi, la famosa conduttrice, si è fatta sempre riconoscere per i suoi modi pacati, ma questa volta non è riuscita a trattenersi di fronte allo squallore che si è trovata davanti, per questo motivo Maria ha rimproverato i ragazzi per la loro scarsa igiene, ecco cosa ha detto.

Anche quest’anno, nonostante il periodo critico che stiamo vivendo a causa del Covid, il programma di Maria De Filippi, Amici, è iniziato a gonfie vele, le porte della scuola si sono spalancata a ben 16 nuovi studenti, divisi tra canto e ballo, tutti giovanissimi ma con grande talento. I ragazzi alloggiano in una casetta dove vivono tutti insieme e passano le loro giornate tra lezioni e prove, ma di certo non manca lo svago, infatti i ragazzi stanno svegli fino a tarda notte tra festini e chiacchiere, per poi arrivare a lezione in ritardo o stanchi, molte volte sono stati rimproverati proprio per questo motivo.

Gli studenti, vivendo tutti insieme nella stessa casa, sono costretti ad arrangiarsi, devono cucinare, pulire e sistemare le stanze, soprattutto anche per garantire la massima sicurezza e limitare i contagi, ma nelle ultime ore si è verificata una situazione spiacevole che ha costretto Maria ad intervenire facendo entrare alcune persone nella casetta dei ragazzi, per poi prendere dei servi provvedimenti.

Leggi anche->Amici, Arisa: “Con Maria mi sento più vera, era scritto nel destino”

Maria De Filippi su tutte le furie “è mortificante farvi questo discorso”

Un provvedimento disciplinare per Aka7even e una decisione da prendere su tutti i ragazzi. Cosa accadrà? Lo scopriremo alle 19.00 su Italia 1, intanto guardate QUI 👇 #Amici20 https://t.co/6uEy0dTd44 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2020

Negli ultimi giorni, è sparito il computer di Esra, per questo motivo la produzione ha deciso di far entrare alcune persone per cercarlo, ma durante l’ispezione è emerso qualcosa di sconvolgente, tanto che è dovuta intervenire Maria, la sporcizia nella casetta è impressionante, ha dichiarato la stessa conduttrice, dicendo ” Bottiglie sotto i materassi, cumuli di polvere ovunque e soprattutto elementi umani lasciati nella doccia” una situazione imbarazzante che ha costretto la produzione ad intervenire immediatamente.

Maria De Filippi si è collegata nella casa ed ha fatto una vera e propria ramanzina agli studenti dicendo “la produzione ha trovato la casetta in pessime condizioni igieniche, questo non fa onore a nessuno e le conseguenze sono relative rispetto alla pessima figura che ci fate” la conduttrice ha punito i ragazzi facendoli pulire tutto entro quattro ore se no avrebbero subito delle gravi conseguenze come la sfida immediata di tre studenti e la mancata esibizione nella puntata di sabato di altri tre ragazzi.

La famosa conduttrice prima di far partire le pulizie generali ha voluto lasciare i ragazzi con un discorsetto “questa cosa che andrà in onda non fa onore a nessuno, mortificante da parte mia farvi questo discorso, non avrei mai voluto farlo, ritengo che la situazione sia molto grave, tutti e voi sedici non farete una bella figura, ve lo dico“.

Leggi anche->GF Vip, altre due novità in arrivo per i Vipponi: ecco cosa succederà

I ragazzi si sono subito messi all’opera lucidando tutto per bene, scopriremo nella puntata di sabato se qualcuno di loro subirà delle gravi conseguenze, non ci resta che aspettare.