Paolo Brosio, la macchina della verità sbugiarda la fidanzata | Con lui per comodo

Live-Non è la D’urso sbugiarda Maria Laura De Vitis fidanzata di Paolo Brosio. La ragazza è stata sottoposta alla macchina della verità durante il programma condotto da Barbara D’Urso, facendo chiarezza sulle tante bugie raccontate della modella 22enne. Ecco quali sarebbero le menzogne raccontate in diretta.

Continuano le polemiche sulla relazione tra Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. La storia d’amore tra il conduttore e la modella è iniziata poco prima dell’entrata del presentatore all’interno della casa del Grande Fratello Vip e dalla sua uscita dal reality sembra procedere senza intoppi, se non fosse per i pettegolezzi che circondano la coppia. Secondo molti Maria Laura si sarebbe fidanzata con Brosio solo per sfruttarne la popolarità. La ragazza non ha mai negato di voler sfondare nel mondo dello spettacolo ma afferma che la sua relazione sarebbe motivata da un vero e sincero sentimento nei confronti del compagno. Sono molti a non crederle, soprattutto a seguito di un messaggio vocale mandato ad un uomo con cui avrebbe tradito Brosio, nel quale confessa di avere intenzione di sganciarsi dal fidanzato dopo aver raggiunto il suo obbiettivo.

Il messaggio è stato mandato in onda a Live-Non è la D’urso con presenti in studio sia la De Vitis che Brosio. Entrambi sostengono che la modella stesse mentendo al presunto amante per capire che gioco stesse facendo. Parole che non hanno convinto nessuno e ieri sera Barbara D’Urso ha deciso di sottoporre la modella 22enne alla macchina della verità per testare la sua sincerità. Maria Laura ha risposto a diverse domande con sincerità ma arrivata al fatidico quesito della conduttrice che le chiedeva se stava con Brosio per diventare famosa, secondo la macchina della verità stava mentendo.

La 22enne ha affermato di stare con Paolo per amore ma secondo l’esperto sarebbe una bugia. Inoltre secondo la macchina della verità sarebbe una menzogna anche la volontà di Maria Laura di volere una relazione a lungo termine con Paolo Brosio. Non ci sembrano più dubbi sulle intenzioni della De Vitis ma il compagno anche di fronte a questa prova ha deciso di credere alla ragazza e continuare la relazione.