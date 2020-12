Vediamo insieme la particolare rivelazione che ha rilasciato direttamente Gigi D’Alessio su Loredana Bertè e la loro rivalità.

Lui è un cantante molto amato ed apprezzato dal pubblico, e stessa cosa vale per lei, stiamo parlando infatti di due mostri sacri della musica, ovvero, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il cantante di Napoli, sulla collega nel programma The Voice Senior.

Gigi D’Alessio dichiara e stupisce: “C’è rivalità con Loredana Bertè”

Come tutti sappiamo, il programma condotto dalla super amata Antonella Clerici, ovvero The Voice Senior, è iniziato nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO è GUERRA APERTA: SVELATO COSA STA SUCCEDENDO!

Tra i vari giudici che compongono la giuria, troviamo Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, oltre ad Al Bano con la figlia Jasmine, ed al cantante Clementino.

Ma il cantante napoletano, ha rilasciato una bella e lunga intervista alle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, facendo una particolare rivelazione, che ha stupito un po’ tutti.

Perché Gigi D’Alessio ha dichiarato, che con la collega Loredana Bertè c’è un po’ di rivalità e le sue parole sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> RAIMONDO TODARO: SVELATO CHI è IL SUO NUOVO AMORE DOPO BALLANDO-FOTO

“Con lei c’è una sana rivalità per accaparrarsi gli artisti in gara…”

Quindi tutto nel normale processo del programma, perché alla fine è sempre un gioco, ma Gigi ha poi anche confessato, che davanti a questi concorrenti si sente “Uno Scugnizzo”.

Ha continuato dichiarando che la musica, come l’amore non hanno età e per questo motivo è giusto fare questo programma con cantante che hanno superato la maggiore età da un po’ di tempo.

E voi cosa ne pensate del programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici? Vi piace oppure ancora non lo avete visto? E la dichiarazione di Gigi D’Alessio la trovate corretta?