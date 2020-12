Amici, Arisa: “Con Maria mi sento più vera, era scritto nel destino”

Arisa in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni parla della sua esperienza ad Amici e ammette di trovarsi nel posto giusto: “Lì mi sento vera“, ecco cosa ha detto la cantante.

“Con Maria mi sento più vera“, queste le parole che Arisa ha usato per descrivere la sua esperienza ad Amici. Intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni”, la cantante ha rivelato anche delle piccole curiosità che riguardano il suo rapporto con il seguitissimo talent, facendo un bilancio della propria esperienza come insegnante nel programma fino ad ora.

Sono ormai terminate le prime settimane della ventesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, che hanno visto Arisa impegnata come insegnante. Alessandro Alicandri di “Tv Sorrisi e Canzoni” ha intervistato la 38enne per fare emergere le sue prime impressioni a proposito di questa nuova esperienza nel programma di Canale 5, ed Arisa ha raccontato degli aneddoti curiosi, mostrandosi entusiasta della nuova avventura. Ecco che cosa ha detto nell’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

L’entusiasmo di Arisa

“Mi si legge in faccia“, ha detto la cantante a proposito dello stato d’animo in cui si trova, grazie alla sua partecipazione ad Amici nelle vesti di insegnante. Una felicità che la ha travolta, insieme all’entusiasmo di insegnare che ogni giorno la accompagnano in aula durante le lezioni.

Ma non è stato da subito così: come racconta, infatti, Arisa all’inizio si trovava molto scomoda nel ruolo di professoressa. “Io sono un’interprete che sente di dover imparare tanto, e quando si insegna si può apparire saccenti“, ha detto a proposito, raccontando di come ha trovato però un perfetto compromesso: insegnare ai ragazzi quello che sa ma tenendo sempre presente di non avere la verità in tasca, aiutandoli nell’avere fiducia verso sé stessi senza criticarli, perché “l’amore fa crescere più di un muso duro“.

L’esperienza ad Amici diversa da X Factor

La cantante di “Sincerità” dal suo debutto a Sanremo di passi ne ha fatti, e tanti. L’avevamo già vista anche nel ruolo di giudice: si era infatti seduta dall’altra parte della cattedra nel talent di Sky X Factor. Ma rispetto a quell’esperienza la cantante genovese ha confessato di trovarsi adesso più a suo agio nello studio di Amici, in gran parte anche grazie alla grande capacità di empatia di Maria De Filippi che tanto stima: “Qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterne parlare“, ha ammesso Arisa.

Leggi anche -> Amici 20: Arisa rivela il retroscena segreto su Maria De Filippi, “Se lo merita”

Leggi anche -> Arisa stravolge completamente il suo look: “È una lotta continua”

La rivelazione sul noto talent show

Ma Arisa era già stata ad Amici negli anni scorsi. Ebbene sì, anche lei aveva provato a partecipare al talent, per ben due volte, ed entrambe le volte era stata rimandata a casa. Al secondo tentativo era arrivata anche vicina ad ottenere l’ambito banco ma a lei i giudici preferirono Antonino Spadaccino e Maddalena Sorrentino. “Forse non ero pronta“, ha commentato Arisa. Ma la vita è una ruota che gira e, come lei stessa ha detto “era scritto nel destino che in qualche modo, prima o poi, sarei arrivata qui“. Ad Amici ha partecipato prima come ospite, poi anche come giudice ma come insegnante è in assoluto la prima volta. Un bel riconoscimento per Arisa.