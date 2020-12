X Factor, Cattelan lascia il talent in lacrime: “Andrete avanti lo stesso”

Alessandro Cattelan dice addio a X Factor. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Il saluto ha commosso tutti, ecco cos’è successo.

Alessandro Cattelan saluta X Factor con le lacrime agli occhi. Dopo dieci anni di conduzione il presentatore ha deciso di voltare pagina e dedicarsi ad altri progetti salutando per sempre il programma. Una condizione lunga 10 anni, durante i quali è diventato una pietra miliare del programma Sky. Un momento molto emozionante che ha commosso tutti i presenti in studio. In primis lo stesso Alessandro che durante l’annuncio, poco prima di decretare il vincitore della quattordicesima edizione, ha voluto salutare tutte le persone che gli sono state vicine durante gli anni. Cattelan ha raccontato di aver passato dei giorni complicati nei quali sentiva di stare per finire un percorso felice e di grandi soddisfazioni. Per lui è un po’ come se stia finendo un’epoca ma ricorda che come spesso accade nella vita è arrivato il momento di voltare pagina e andare avanti e il programma andrà avanti anche senza di lui.

Il pubblico in studio gli ha dedicato un lungo momento di applausi, dimostrandogli tutto il suo affetto e lasciandolo senza parole, come raramente succede. Un momento di fortissima emozione che pensava di vivere in modo diverso. Avrebbe voluto essere circondato dall’affetto degli amici e della famiglia ma purtroppo non è stato possibile. A colmare questa mancanza però è arrivato Mika, che insieme a tutti i giudici e alla produzione ha voluto dedicargli un video dei momenti più belli di questi 10 anni.

Vedendo le immagini Alessandro Cattelan non è riuscito a nascondere tutta la sua commozione ringraziando il pubblico e il programma per la bellissima esperienza. Anche il rapper Hell Raton ha voluto fare un ringraziamento al conduttore per il suo splendido lavoro. Sul web sono stati tantissimi i telespettatori a manifestare la tristezza per il saluto del conduttore, dedicandogli parole di stima e affetto. E anche dal profilo ufficiale del programma è arrivato un messaggio di ringraziamento: “Ciao Ale.Ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma. Ti vogliamo bene” si legge nella didascalia di una sua fotografia.