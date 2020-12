Continua la crisi coniugale tra Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini . La showgirl, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip , aveva dichiarato di stare attraversando un brutto momento con il marito. Tra i due ci sarebbero forti incomprensioni e Matilde si sarebbe aspettata da Marco maggior sostegno durante la sua partecipazione al reality. In questi giorni la soubrette è tornata a parlarne della crisi in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. La rivista da quindici anni le dedica la copertina del numero di Natale e quest’anno non ha potuto non porle alcune domande per scoprire di più sulla sua crisi con il marito. Dopo più di un mese dall’uscita dal GF Vip la situazione coniugale non sembra essere migliorata. Matilde non riesce ancora a trovare un punto di incontro con il compagno e le discussioni tra i due continuano . Nonostante il brutto momento la coppia ha deciso di trascorrere Natale e tutto il periodo delle feste insieme per stare vicina alle figlie gemelle di 15 anni Sofia e Aurora .

Al settimanale di Cairo Editore la soubrette ha rivelato che la sua crisi con il marito ormai non è più di passaggio ma perenne ed ora è arrivato il momento di decidere se continuare la relazione o mettere un punto e ricominciare da capo con vite separate. Matilde ha ribadito che durante la sua partecipazione al GF Vip, si sarebbe aspettata maggior supporto da parte del compagno, che invece ha deciso non presentarsi neanche una volta in studio. C’è da dire che Marco non è mai stato d’accordo alla sua partecipazione al reality ed è stato molto infastidito dai pettegolezzi nati da quando la compagna ha preso parte al programma di Canale Cinque. Dunque sembrerebbe che la showgirl sia ad un passo dal prendere la triste decisione della separazione definitiva dall’uomo che le è accanto da venti anni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dal compagno che da sempre preferisce non rendere pubblico nessun aspetto della sua vita privata e professionale.

Anche se la separazione sembra vicina i due dovranno rimanere uniti per amore delle due figlie gemelle. In questo periodo in modo particolare visto che le ragazze sono state prese di mira da alcuni hater che scrivono gravissime minacce suoi social. Una circostanza inammissibile che ha spinto Matilde a ricorrere all’aiuto della Polizia Postale per tutelare le ragazze, che sono ancora minorenni.