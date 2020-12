Stefano Bettarini contro Signorini: “Grazie a lui non lavoro più in tv” 

Stefano Bettarini accusa Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip di averlo eliminato ingiustamente affibbiandogli un marchio infamante che non gli permette più di lavorare in tv.

La permanenza di Stefano Bettarini all’interno della casa del GF Vip ha creato un record come soggiorno più breve all’interno del reality di canale cinque. Un triste primato per l’ex calciatore che a quasi 2 mesi dalla sua uscita continua a scagliare pesanti accuse alla produzione e al padrone di casa Alfonso Signorini. Inizialmente sembrava aver accettato la squalifica per aver pronunciato una bestemmia e aveva anche deciso di scusarsi pubblicamente per aver urtato la sensibilità di molti telespettatori. Una volta uscito dalla casa però, a mente fredda sembra non essere più d’accorso con il severo provvedimento preso nei suoi confronti. Secondo l’ex marito di Simona Ventura la decisione della produzione è stata ingiusta e la frase incriminata da lui pronunciata sarebbe solo un semplice intercalare usato comunemente in Toscana: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia, non c’era alcuna intenzione di offendere” ha raccontato. Stefano Bettarini si lamenta inoltre di essere emarginato dall’ambiente televisivo a causa della decisione del GF Vip. Dal giorno dell’eliminazione non riceve più nessuna offerta di partecipare a trasmissioni perché è stato bollato come cattivo esempio da Alfonso Signorini. Una pesante conseguenza per l’ex calciatore che dopo aver appeso le scarpe al chiodo aveva puntato tutto sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ma lui non ci sta e ribadisce che Signorini ha convinto il pubblico che lui abbia fatto qualcosa di terribile ma in realtà, secondo lui, le sue parole non sono state così gravi o almeno non così terribili da meritarsi una pesante gogna mediatica. Secondo Stefano dietro la sua eliminazione ci sarebbe ben altro.

Pare che l’ex calciatore abbia avuto una relazione con più di una coinquilina e per questo sia stato fatto fuori. Nello specifico insistenti voci sul web riportano che abbia avuto una brevissima avventura con Elisabetta Gregoraci e proprio lei, per non far trapelare la notizia, abbia chiesto la sua testa alla produzione.

Affermazioni un po’ fantasiose soprattutto considerando il fatto che il GF Vip cerca appositamente di creare dinamiche del genere e sembra difficile credere che questa volta abbia deciso di evitare uno scandalo che alzasse lo share. Alfonso Signorini non ha risposto alle accuse del ex concorrente ma ha sempre ribadito che le regole sono uguali per tutti e una bestemmia è sempre punita con l’eliminazione.