Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Massimo Cannoletta per un suo errore al programma L’eredità fatto volutamente.

Lui è il campione in carica del programma super seguito del’Eredità, stiamo parlando ovviamente di Massimo Cannoletta.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato su un qualcosa che ha fatto volutamente e con grande precisione.

L’eredità: Massimo Cannoletta dichiara: “Ho sbagliato volutamente per un motivo”

E’ il campione in carica del programma super amato e seguito l’Eredità, ovvero Massimo Cannoletta, che ha confessato di aver effettuato un errore volutamente per un motivo ben preciso, nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE —> ADRIANA VOLPE ROMPE IL SILENZIO: LA CONFESSIONE SULLA CRISI MATRIMONIALE

Favorendo, così, un’altro concorrente che è andato alla ghigliottina, e lui stesso ha dichiarato il motivo della sua scelta sulle pagine del giornale Gente:

“L’ho fatto in maniera lucida e serena, non me ne sono pentito. Tutti vanno a L’Eredità per giocare, ma anche con la speranza che la vincita possa cambiare loro la vita..aveva messo insieme un montepremi ricco che non era giusto soffiargli”

Un gesto davvero molto bello e generoso nei confronti del suo avversario, che però non è piaciuto a tutti i telespettatori, ma come sappiamo non è possibile accontentare tutti.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: MALGIOGLIO CENSURATO DALLA PRODUZIONE, “TU QUANTE PUNTATE HAI?”

Massimo Cannolletta ha continuato dichiarando che Flavio Insinna, non lo mette assolutamente in soggezione, e questo è un grandissimo aiuto per la sua concentrazione e la possibilità di dare la risposta esatte e vincere il montepremi.

Se ovviamente, Flavio Insinna metteva soggezione al concorrente, era anche possibile che non rimanesse in carica per tutti questi giorni.

Ha anche dichiarato, che è molto legato alla sorella, perché la mamma è venuta a mancare molti anni fa.

E voi cosa ne pensate di questa particolare rivelazione che ha rilasciato Massimo Cannoletta?