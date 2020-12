Gf Vip: Cristiano Malgioglio parla di contratti “tu quante puntate hai?” ma la regia lo censura togliendogli l’audio, il web di fronte a questo episodio ha scatenato il caos sui social, ecco cosa ha detto il vippone

Cristiano Malgioglio torna a far parlare di se per le sue solite gaffe televisive, diventato a tutti gli effetti un concorrente del Gf Vip ha fatto una rivelazione che ha scioccato i telespettatori, questa volta non si tratta dei suoi soliti show destinati a far ridere il pubblico, la confessione che ha fatto è risultata parecchio pesante soprattutto per la produzione del programma.

Durante una conversazione con Giacomo Urtis, Malgioglio si è fatto sfuggire delle parole che hanno lasciato il pubblico senza parole, il cantante ha chiesto a Giacomo “ tu quante puntate hai?” Urtis ha prontamente risposto cercando di deviare il discorso “che ho già ha fatto” ma Cristiano ha voluto insistere dicendogli “nel contratto!” a questo punto Urtis rendendosi conto di non poter sfuggire alla domanda del cantante ha abbassato la voce ed ha indicato con le mani con un numero “10“, la regia rendendosi conto del discorso tra i due ha prontamente staccato le immagini e tolto l’audio ai concorrenti cambiando inquadratura, facendoci capire che l’argomento stava diventando pesante.

Cristiano Malgioglio rivelazione shock “tu quante puntate hai nel contratto?”

Malgioglio che chiede a Urtis quante puntate ha nel contratto. MA CI PRENDETE PER SCEMI?SPAMMATE OVUNQUE #GFVIP pic.twitter.com/XO8S1UH9Fm — ✌🏻HI GUYSSSSS✌🏻 (@yesweca41144825) December 17, 2020

Il video della discordia ha subito fatto il giro del web, i telespettatori hanno registrato la conversazione tra Malgy e Urtis e l’hanno condivisa su tutti i canali possibili, accusando l programma di aver già programmato tutte le eliminazioni e le dinamiche che avvengono all’interno della casa, dando quindi l’idea che il reality sia totalmente costruito a tavolino, questione che da sempre è stata sollevata da diversi utenti, ma ora il pubblico sembra avere la certezza, ecco alcuni tweet degli utenti infuriati sul web.

È tutto pilotato, dinamiche comprese, in confessionale gli suggeriscono la dimanica da far scoppiare e dopo fanno recita….è uno show televisivo ed è normale che li pilotano…..ma non tutti capiscono purtroppo — Engy 75 (@AngelaScuderi4) December 17, 2020

Ragazzi, è sempre stato così. Tutto organizzato! Loro decidono e i concorrenti sanno.. — Connie94👩‍🔬 (@Connie9415) December 17, 2020

È una cosa risaputa.

Pure Stefania e Gregoraci una volta accenavano alle puntate nel contratto.

Nulla di nuovo ahahaha — sunset_lover (@sunsetl87942354) December 17, 2020

Vedremo se nelle prossime puntate Alfonso Signorini deciderà di intervenire sulla questione per fare chiarezza ai telespettatori, che non sembrano credere più nella veridicità del programma, non ci resta che aspettare.