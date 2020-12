Diletta Leotta, il coffee break scatena le ironie del web: “Anche oggi si zooma”

Diletta Leotta protagonista assoluta di Instagram: la giornalista e conduttrice ha postato una foto che ha fatto innamorare i suoi follower

Il post su Instagram del suo coffee break è stato esaltante per i follower. Che ancora una volta non hanno resistito alla tentazione di commentare lo scatto con migliaia di complimenti per la bellezza siciliana. Che riesce a tenere sempre alta l’attenzione nei suoi confronti a suon di post o storie che mettono in risalto la sua bellezza. Che si tratti di impegni lavorativi in radio o televisione non fa nessuna differenza. L’affetto dei fan le arriva sempre forte, con la schiera degli ammiratori che cresce sempre di più. Il suo profilo Instagram viene preso d’assalto da tantissimi ammiratori che non perdono occasione per farle sentire il loro calore anche in questo periodo difficile per il paese. Il suo sorriso ed il suo ottimismo riescono a regalare piccole gioie ai fan che la amano anche per questo.

Diletta Leotta infatti guarda sempre avanti con grande ottimismo. Il suo carattere solare ed aperto, figlio della sua terra, riesce a penetrare nei cuori degli ammiratori. Sempre tantissimi i commenti ed i like ai post che pubblica, a testimoniare la forte popolarità che ha raggiunto in questi anni. Adesso è da considerare come un personaggio pubblico a tutti gli effetti, una delle prime donne anche sui social, con numeri da influencer di successo. Spesso riesce a catturare anche l’attenzione dei follower che anche con ironie mostrano il gradimento agli scatti che pubblica. Cosa che è capitata anche in occasione del suo coffee break, con una foto che ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori. Seduta al tavolo di un bar e con sguardo sorridente ma pensieroso, ha fatto innamorare migliaia di follower. Tanti come detto i commenti per lei, con qualche frase ironica che non manca mai. Per cogliere la sua scolatura in tanti hanno scritto: “Anche oggi si zooma”. Foto postata sotto, a voi i commenti.