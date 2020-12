Elodie fa impazzire Instagram: un dettaglio bollente scatena i follower

Elodie ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower: la scollatura abbondante ha infiammato il web in pochi minuti

La cantante è amatissima dai suoi fan, sia per le sue doti artistiche che per quelle fisiche. Parliamo oggettivamente di una delle donne più belle in circolazione, con le sue apparizioni che ricevono sempre un grandissimo successo sia per quel che riguarda la televisione che il web. Tanti i suoi ammiratori che stravedono per lei, e che ne apprezzano lavori artistici ma anche bellezza e sensualità. Non è la prima volta che accade che una sua foto su Instagram riceva migliaia di like e commenti, e che i numeri per lei dimostrino la sua forte popolarità raggiunta, soprattutto a seguito della sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo. Per lei questo 2020 ha rappresentato la svolta lavorativa, ma anche quella della sua vita privata. Con la relazione con il cantante Marracash che va a gonfie vele, con i due che hanno vissuto insieme il primo lockdown prima di decidere di stare insieme ma rimandando la convivenza.

Elodie è un personaggio amatissimo anche sul web. La foto che ha pubblicato su Instagram poco fa per un impegno pubblicitario è stata esaltante per i suoi follower. Che hanno apprezzato come sempre la sua bellezza e sensualità ma anche doti fisiche che fanno perdere la testa. Dalla tuta sportiva indossata infatti è stata notata l’evidente scollatura che ha mostrato le curve bollenti. Follower che non si sono trattenuti e che hanno riempito di complimenti l’ex di Amici che dalle sue prime apparizioni nel programma di Maria De Filippi ha avuto una crescita davvero straordinaria. Basta fare un giro sulla sua pagina ufficiale Instagram per rendersi conto dell’affetto e della partecipazione del pubblico nella sua vita, aspetto che la rende personaggio pubblico di primo livello. Lo scatto che ha scatenato l’entusiasmo dei follower lo abbiamo riproposto sotto, lasciando a voi i commenti.