Adriana Volpe rompe il silenzio: la confessione sulla crisi matrimoniale

Dopo mesi di silenzio Adriana Volpe ha deciso di parlare apertamente della crisi matrimoniale con il marito Roberto Parli. La coppia vive separata e starebbe valutando la separazione. Ecco cos’è successo.

Adriana Volpe parla per la prima volta della crisi matrimoniale che sta affrontando in questo periodo. Dopo mesi di silenzio durante i quali aveva preferito tenere riservati i suoi problemi coniugali per la prima volta, intervistata dal settimanale Nuovo, ha deciso di confidare al pubblico il difficile momento che sta attraversando con il marito Roberto Parli. Incalzata dal giornalista che voleva approfondire i rumors sulla loro presunta separazione, Adriana ha ammesso che la relazione con il marito è in forte crisi ma non sono ancora arrivati ad una separazione definitiva. La coppia sposata dal 2008 al momento non convive a causa degli impegni lavorativi. Adriana vive a Milano mentre il marito è residente in Svizzera dove lavora. Potrebbe essere quindi la distanza a non aver giovato al rapporto ma non solo. Secondo il settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, Roberto sarebbe ancora arrabbiato per il comportamento della moglie all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, tra i protagonisti della scorsa edizione, aveva instaurato un forte amicizia con il modello 29enne Andrea Denver. Una affinità che non sarebbe per niente piaciuta al marito fuori dalla casa e che pare abbia creato un forte sentimento di gelosia. E’ opportuno chiarire che tra la showgirl e il modello non ci fu mai nulla che potesse far pensare ad un tradimento da parte di Adriana.

Alla luce di tutto ciò però l’ex modella non è pentita di essere entrata nella Casa del GF Vip e dichiara che se tornasse indietro rifarebbe sicuramente l’esperienza perchè le ha dato modo di farsi conoscere per quella che è realmente. Nessun rimpianto dunque e nessun dubbio neanche sulla separazioni delle residenze. Incalzata dal giornalista che le ha chiesto perché non avesse scelto di andare a vivere in Svizzera con il marito, Adriana Volpe risponde che anche lui avrebbe potuto pensare ad un trasferimento e che per ora “navigano a vista”. Insomma la crisi c’è ma sembra che nessuno dei due per ora sia pronto a dare un taglio definitivo alla relazione. Ora la bella conduttrice è concentrata sul lavoro con la conduzione di Ogni Mattina.

Il programma purtroppo non sta avendo gli ascolti sperati anche a causa del passaggio di frequenza di Tv8 che non permetterebbe più la visualizzazione a molti utenti, ma Adriana non sembra preoccupata e continua serenamente il suo lavoro: “I risultati e i conti sugli ascolti si faranno solamente alla fine” ha dichiarato.