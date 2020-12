GF Vip, in arrivo severo provvedimento disciplinare “potrebbe abbandonare”

Colpo di scena nella puntata di questa sera del GF Vip. In arrivo un severo provvedimento disciplinare. Uno dei Vipponi potrebbe abbandonare la casa per una grave violazione del regolamento.

Un nuovissimo colpo di scena è in arrivo durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Oltre ai Vippponi in nomination Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, potrebbe essere costretto ad abbandonare la casa anche un altro protagonista del reality. Questa edizione del GF Vip si è contraddistinta per un numero record di espulsioni per violazioni del regolamento. Il primo era stato Dennis Dosio, colpevole di aver bestemmiato, seguito da Fausto Leali per aver usato frasi razziste e infine Stefano Bettarini, che dopo solo 72 ore dal suo ingresso nella casa aveva pronuncio una frase blasfema. Ora potrebbe essere il turno del quarto vippone ma per sapere il nome e soprattutto la motivazione dovremo aspettare la diretta di questa sera condotta da Alfonso Signiorni. Sul web però circolano già le prime indiscrezioni. Secondo il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia dovrebbe essere quasi certo che ad abbandonare la casa sarà Filippo Nardi.

Nelle ultime ore il gieffino si è reso protagonista di diversi pesanti attacchi contro Maria Teresa Ruta. Secondo Nardi la showgirl avrebbe seri problemi psicologici al limite della psicosi. Ma non è finita qui durante una conversazione con alcuni coinquilini Nardi ha voluto condividere il fatto che trova Maria Teresa ripugnante e addirittura “da vomito”: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra, solo una sveltina, solo la punta…” ha raccontato. Molti dei Vipponi presenti si sono dissociati dalle affermazioni del 51enne ma nelle ore successive la querelle è continuata. Mentre la Ruta dormiva sul divano con la bocca aperta ha chiesto ai compagni divertito: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre” facendo riferimento alla pratica sessuale del teabagging. Insomma frasi e gesti volgari e sessisti che potrebbero portare il Grande Fratello a decidere per una severissima punizione.

Sicuramente un pessimo esempio che ci auguriamo siamo punito al più presto. Non ci resta che attendere poche ore per scoprire come il conduttore Alfonso Signorini avrà deciso di gestire la difficile situazione e soprattutto come reagirà Maria Teresa venendo a conoscenza delle pesanti frasi del coinquilino.