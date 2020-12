Justine Mattera, provocazione senza fine su IG: “Non è sempre tutto bianco e nero”

Justine Mattera irresistibile su Instagram: la showgirl ha pubblicato una serie di post mozzafiato che hanno mostrato le sue curve bollenti

Su Instagram la showgirl sta scatenando tutta la sua forte sensualità, con tantissimi post che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche che di sicuro non passano inosservate. E che raccolgono una serie infinita di consensi. L’ex moglie di Paolo Limiti sta riscoprendo una vera e propria seconda giovinezza alla soglia dei 50 anni, con un fisico perfetto e curve da impazzire. Tutto merito di ore di allenamento e della sua passione per la bicicletta, con le sue ore a pedalare che le consentono di avere costantemente un corpo tonico ed allenato. Se da un lato ci sono le sue apparizioni televisive che riscuotono un forte successo da parte del pubblico per il personaggio che rappresenta, è su Instagram che la sua popolarità ha raggiunto vette inattese. E non da poco, perché ormai è dall’estate che riesce a far perdere la testa ai suoi follower a colpi di post che ricevono piogge di like e commenti.

Justine Mattera da perdere la testa sui social. La bellezza americana per la prima volta dopo 20 anni sarà costretta a rimanere a casa durante le festività natalizie a causa dei divieti di spostamento per emergenza Coronavirus. Il suo cuore sarà nella sua New York anche se sarà costretta a vivere lontana dai suoi affetti un periodo dell’anno che di solito trascorre negli Usa. Ma questo velo di tristezza non le ha fatto perdere l’ottimismo e soprattutto la voglia di provocare e stupire sui social. La foto che ha pubblicato poco fa sulla sua pagina ufficiale ha avuto un successo clamoroso, anche perché ha messo in evidenza non solo la sua estrema bellezza, ma anche un particolare fisico che non è passato come al solito inosservato. Migliaia i like ed i commenti per lei che continua a rimanere un personaggio pubblico molto apprezzato anche dai più giovani che hanno scoperto le sue qualità non indifferenti. Il suo commento alla foto: “Non è sempre tutto in bianco e nero”.